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В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей
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6 ноября 2018, 04:37
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В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе
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6 ноября 2018, 04:05
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В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист
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6 ноября 2018, 03:00
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Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО
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6 ноября 2018, 02:33
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В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку
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6 ноября 2018, 02:26
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19-летнего парня из Сызрани задержали за угон двух авто
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6 ноября 2018, 10:49
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В Сызрани задержали владельца конопляной плантации и килограммов марихуаны
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2 ноября 2018, 12:42
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В Самаре завели уголовное дело из-за нападения на телеведущую
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на самарскую журналистку Ингу Пеннер, информирует областное МВД. В совершении преступления по статье УК "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью" подозревается неизвестный мужчина. Как уже сообщала ТЕРРА, на прошлой неделе ведущая …
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1 ноября 2018, 09:42
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В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество
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1 ноября 2018, 04:59