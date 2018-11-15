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В Самаре иномарка Hyundai ушла под землю на Московском шоссе: пострадал водитель
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15 ноября 2018, 11:27
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В поселке Рубежный гулял дикий кабан
В среду вечером, 14 ноября, в поселке Рубежный в областной столице заметили кабана. Животное сфотографировали около местной школы № 51 и разместили снимок в соцсетях. Кстати, новость о появлении дикого кабана заинтересовала пользователей. Одни начали рассуждать, насколько появление животного …
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15 ноября 2018, 11:07
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Депутат Госдумы от Самарской области опубликовал меню парламентской столовой
Депутат Государственной думы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн опубликовал в своем микроблоге в Твиттере меню парламентской столовой и снимки собственного обеда. Сделал он это в ответ на реплику пользователя о том, что в думской столовой можно …
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15 ноября 2018, 10:30
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Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре
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15 ноября 2018, 09:57
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В Самаре администратора кафе, который дал взятку, отправили в колонию
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14 ноября 2018, 04:23
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В Сызрани наркополицейские нашли на чердаке 280 граммов марихуаны
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков из управления МВД России «Сызранское» узнали, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. На чердаке дома, который принадлежал предполагаемому злоумышленнику, нашли и изъяли вещество растительного происхождения и …
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14 ноября 2018, 03:10
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В Сызрани пьяный мужчина разбил железной трубой припаркованную машину
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14 ноября 2018, 12:49
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Облсуд отменил домашний арест для экс-главы Управления капитального строительства
Самарский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил домашний арест начальнице службы капстроительства Крыма Светлане Моравской. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Ходатайство об избрании меры пресечения направят на новое рассмотрение, пишет tass.ru. Сейчас срок содержания подозреваемой под стражей продлили …
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14 ноября 2018, 10:28
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В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона
В областной столице полицейские предотвратили продажу наркотиков в особо крупном размере. В преступлении подозревается ранее судимый 22-летний парень из Самары. Во вторник, 6 ноября, его задержали за административное правонарушение сотрудники ДПС во дворе дома на улице Победы. Правоохранители заметили, что …
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8 ноября 2018, 10:55
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Самарца поймали на контрабанде стероидов из Беларуси
Самарская таможня завела уголовное дело в отношении 36-летнего жителя региона из-за контрабанды сильнодействующих веществ. Сотрудники ведомства помешали отправке в Россию посылки с сильнодействующими веществами. Мужчина заказал их на сайте через интернет в Беларуси. Препараты, найденные в посылке, отдали на химическое …
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7 ноября 2018, 04:41
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В США 5-летний ребенок съел мармелад с наркотиком
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1 ноября 2018, 03:01
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Слесарь прятал под капотом машины почти полкило героина
Некоторое время назад в полицию поступило сообщение о том, что житель Похвистнево занимается сбытом наркотиков в Самарской области. По информации силовиков, 38-летний мужчина приобретал оптовые партии запрещенных веществ, разбавлял их для увеличения массы различными добавками и продавал. Продажа осуществлялась через …
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31 октября 2018, 03:41