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«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре иномарка Hyundai ушла под землю на Московском шоссе: пострадал водитель

В Самаре иномарка Hyundai ушла под землю на Московском шоссе: пострадал водитель

Стало известно, что на месте масштабной коммунальной аварии на Московском шоссе в областной столице случилось ЧП - под землю ушла легковушка. Напомним, что авария произошла в ночь на четверг, 15 ноября. На проезжей части Московского шоссе на участке от улицы 
15 ноября 2018, 11:27
В поселке Рубежный гулял дикий кабан

В поселке Рубежный гулял дикий кабан

В среду вечером, 14 ноября, в поселке Рубежный в областной столице заметили кабана. Животное сфотографировали около местной школы № 51 и разместили снимок в соцсетях. Кстати, новость о появлении дикого кабана заинтересовала пользователей. Одни начали рассуждать, насколько появление животного 
15 ноября 2018, 11:07
Депутат Госдумы от Самарской области опубликовал меню парламентской столовой

Депутат Госдумы от Самарской области опубликовал меню парламентской столовой

Депутат Государственной думы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн опубликовал в своем микроблоге в Твиттере меню парламентской столовой и снимки собственного обеда. Сделал он это в ответ на реплику пользователя о том, что в думской столовой можно 
15 ноября 2018, 10:30
Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре

Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре

Стало известно, что за сооружение строят около здания Фабрики-кухни на Ново-Садовой в Самаре. Напомним, что ранее горожане подняли вопрос в соцсетях - они переживали, что у будущего филиала Третьяковской галереи возводят гараж или что-то подобное. Объект находится по соседству с 
15 ноября 2018, 09:57
В Самаре администратора кафе, который дал взятку, отправили в колонию

В Самаре администратора кафе, который дал взятку, отправили в колонию

В Самаре вынесли приговор администратору кафе, которого подозревали в даче взятки. Во время расследования и суда было установлено, что в июне этого года мужчина передал в качестве взятки 200 тысяч рублей специалисту - эксперту отдела надзора по гигиене питания управления 
14 ноября 2018, 04:23
В Сызрани наркополицейские нашли на чердаке 280 граммов марихуаны

В Сызрани наркополицейские нашли на чердаке 280 граммов марихуаны

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков из управления МВД России «Сызранское» узнали, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. На чердаке дома, который принадлежал предполагаемому злоумышленнику, нашли и изъяли вещество растительного происхождения и 
14 ноября 2018, 03:10
В Сызрани пьяный мужчина разбил железной трубой припаркованную машину

В Сызрани пьяный мужчина разбил железной трубой припаркованную машину

Городской суд Сызрани рассмотрел дело в отношении мужчины, который повредил железной трубой чужую машину. Пострадавшей пришлось подать иск в суд, потому что злоумышленник отказывался возместить ей ущерб. Оказалось, что поздно вечером пьяный мужчина подошел к машине, припаркованной на одной из 
14 ноября 2018, 12:49
Облсуд отменил домашний арест для экс-главы Управления капитального строительства

Облсуд отменил домашний арест для экс-главы Управления капитального строительства

Самарский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил домашний арест начальнице службы капстроительства Крыма Светлане Моравской. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Ходатайство об избрании меры пресечения направят на новое рассмотрение, пишет tass.ru. Сейчас срок содержания подозреваемой под стражей продлили 
14 ноября 2018, 10:28
В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона

В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона

В областной столице полицейские предотвратили продажу наркотиков в особо крупном размере. В преступлении подозревается ранее судимый 22-летний парень из Самары. Во вторник, 6 ноября, его задержали за административное правонарушение сотрудники ДПС во дворе дома на улице Победы. Правоохранители заметили, что 
8 ноября 2018, 10:55
Самарца поймали на контрабанде стероидов из Беларуси

Самарца поймали на контрабанде стероидов из Беларуси

Самарская таможня завела уголовное дело в отношении 36-летнего жителя региона из-за контрабанды сильнодействующих веществ. Сотрудники ведомства помешали отправке в Россию посылки с сильнодействующими веществами. Мужчина заказал их на сайте через интернет в Беларуси. Препараты, найденные в посылке, отдали на химическое 
7 ноября 2018, 04:41
В США 5-летний ребенок съел мармелад с наркотиком

В США 5-летний ребенок съел мармелад с наркотиком

Мармелад с опасной начинкой попался 5-летнему жителю штата Огайо в США. Родители купили ребенку в канун Хэллоуина сладость в виде зубов. После того, как мальчик ее съел, ему неожиданно стало плохо.

Исследование показало, что мармелад оказался начинен амфетамином. Сейчас 
1 ноября 2018, 03:01
Слесарь прятал под капотом машины почти полкило героина

Слесарь прятал под капотом машины почти полкило героина

Некоторое время назад в полицию поступило сообщение о том, что житель Похвистнево занимается сбытом наркотиков в Самарской области. По информации силовиков, 38-летний мужчина приобретал оптовые партии запрещенных веществ, разбавлял их для увеличения массы различными добавками и продавал. Продажа осуществлялась через 

31 октября 2018, 03:41
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