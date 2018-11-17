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«И разметка не помогла»: Самарский столб, в который все врезаются, снова стал виновником ДТП

«И разметка не помогла»: Самарский столб, в который все врезаются, снова стал виновником ДТП

В Самаре сегодня, 17 ноября, снова случилось авария с участием "проклятого" столба на улице Галактионовской. Фотографии очередного ДТП появились в городских пабликах: кроссоверу снесло «пол морды», а столбу «хоть бы хны».
 
«Просто столбику одиноко, вот он и ищет обнимашки», 
17 ноября 2018, 03:47
В Тольятти Volkswagen сбил насмерть 78-летнего пешехода

В Тольятти Volkswagen сбил насмерть 78-летнего пешехода

В четверг, 15 ноября, в 15:00 в Тольятти произошла смертельная авария. 61-летний водитель ехал на иномарке Volkswagen Polo по улице Заставной в районе дома № 30. Иномарка сбила 78-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть не на пешеходном переходе. Как сообщили 
16 ноября 2018, 04:13
Под Сызранью столкнулись мотоблок и «ГАЗель»: пострадали два человека

Под Сызранью столкнулись мотоблок и «ГАЗель»: пострадали два человека

В четверг, 15 ноября, произошла авария с пострадавшими в окрестностях Сызрани. Примерно в два часа дня на четвертом километре ульяновской дороги столкнулись пассажирская «ГАЗель» и мотоблок. К счастью, никто из сидевших в «маршрутке» не пострадал, но в больницу попали два 
16 ноября 2018, 10:53
В Самаре трамвай сошел с рельсов после ДТП с «Приорой»

В Самаре трамвай сошел с рельсов после ДТП с «Приорой»

Вечером в четверг, 15 ноября, на проспекте Юных Пионеров в областной столице произошла авария. Судя по фотоснимкам с места ДТП, размещенным очевидцами в соцсетях, трамвай № 24 и легковушка «Лада Приора» столкнулись на путях. Затем один вагон сошел с рельсов, 
16 ноября 2018, 10:22
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