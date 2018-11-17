«И разметка не помогла»: Самарский столб, в который все врезаются, снова стал виновником ДТП В Самаре сегодня, 17 ноября, снова случилось авария с участием "проклятого" столба на улице Галактионовской. Фотографии очередного ДТП появились в городских пабликах: кроссоверу снесло «пол морды», а столбу «хоть бы хны».



«Просто столбику одиноко, вот он и ищет обнимашки», …