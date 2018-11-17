Сегодня, 17 ноября, в Сергиевском районе случилось ДТП, в котором пострадали двое детей. Причиной аварии стало отлетевшее от «Рено» колесо.
По предварительным данным сотрудников полиции, авария случилась около 11 часов на 1082-м километре трассы М-5 «Урал». Колесо оторвалось во время движения. От неожиданности девушка потеряла управление. Машину кинуло в бок и она перевернулась
В салоне находились двое детей в возрасте 10 лет и 1 года 10 месяцев. Они получили ссадины, ушибы и сотрясение мозга. Также пострадала автоледи. Всем оказали первую помощь на месте и госпитализировали.
|
«И разметка не помогла»: Самарский столб, в который все врезаются, снова стал виновником ДТП
|
17 ноября 2018, 03:47
|
В Тольятти Volkswagen сбил насмерть 78-летнего пешехода
|
16 ноября 2018, 04:13
|
Под Сызранью столкнулись мотоблок и «ГАЗель»: пострадали два человека
|
16 ноября 2018, 10:53
|
В Самаре трамвай сошел с рельсов после ДТП с «Приорой»
|
16 ноября 2018, 10:22