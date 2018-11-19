Тест: угадайте советскую комедию по одной цитате Советские комедии хочется пересматривать снова и снова. Да, в принципе, их и смотреть не обязательно, можно только слушать. Все равно по диалогам героев всегда можно понимать, что сейчас происходит на экране. Цитаты оттуда знают наизусть миллионы людей. Мы предлагаем Вам …