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Материалы по теме:

Тест: угадайте советские фильмы режиссера Эльдара Рязанова по одному кадру

Тест: угадайте советские фильмы режиссера Эльдара Рязанова по одному кадру

18 ноября 1927 года в Самаре родился один из самых прославленных режиссеров нашей страны — Эльдар Рязанов. Его фильмография насчитывает десятки картин, и все они давно вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фильмы Эльдара Рязанова стали настолько узнаваемыми, что их 
18 ноября 2018, 01:06
Тест: угадайте советскую комедию по одной цитате

Тест: угадайте советскую комедию по одной цитате

Советские комедии хочется пересматривать снова и снова. Да, в принципе, их и смотреть не обязательно, можно только слушать. Все равно по диалогам героев всегда можно понимать, что сейчас происходит на экране. Цитаты оттуда знают наизусть миллионы людей. Мы предлагаем Вам 
7 ноября 2018, 11:43
Тест: угадайте песню группы

Тест: угадайте песню группы "Ария" по двум строчкам

31 октября рок-команде исполняется 33 года.
31 октября 2018, 01:23
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру

Тест: угадайте советский фильм по одному кадру

Советские фильмы отличаются одним интересным свойством. Их хочется пересматривать снова и снова. Как ни удивительно, но это занятие не надоедает даже спустя много лет. Многие знают чуть ли не наизусть все реплики и диалоги героев. Кинокартины настолько прочно «укореняются» в 
30 октября 2018, 01:42
2 февраля - годовщина Сталинградской битвы

2 февраля - годовщина Сталинградской битвы

Сегодня Россия отмечает День разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это первая великая победа, которая разрушила миф о непобедимости Вермахта. Именно под Сталинградом произошел коренной перелом всего хода Великой Отечественной войны. Сегодня во многих городах, в том числе 

2 февраля 2015, 12:02
223 самарских ветерана Сталинградской битвы получили поздравления от Николая Меркушкина

223 самарских ветерана Сталинградской битвы получили поздравления от Николая Меркушкина

В минувшие выходные страна отмечала День воинской славы России - 70-летие разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Эти 200 героических дней обороны вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. Бои шли за каждый квартал и за каждый дом. Центральный 

4 февраля 2013, 12:34
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