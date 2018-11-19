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Тест: угадайте советские фильмы режиссера Эльдара Рязанова по одному кадру
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18 ноября 2018, 01:06
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Тест: угадайте советскую комедию по одной цитате
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7 ноября 2018, 11:43
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Тест: угадайте песню группы "Ария" по двум строчкам
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31 октября 2018, 01:23
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Тест: угадайте советский фильм по одному кадру
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30 октября 2018, 01:42
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2 февраля - годовщина Сталинградской битвы
Сегодня Россия отмечает День разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это первая великая победа, которая разрушила миф о непобедимости Вермахта. Именно под Сталинградом произошел коренной перелом всего хода Великой Отечественной войны. Сегодня во многих городах, в том числе …
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2 февраля 2015, 12:02
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223 самарских ветерана Сталинградской битвы получили поздравления от Николая Меркушкина
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4 февраля 2013, 12:34