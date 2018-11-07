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«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
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Материалы по теме:

Тест: угадайте песню группы

Тест: угадайте песню группы "Ария" по двум строчкам

31 октября рок-команде исполняется 33 года.
31 октября 2018, 01:23
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру

Тест: угадайте советский фильм по одному кадру

Советские фильмы отличаются одним интересным свойством. Их хочется пересматривать снова и снова. Как ни удивительно, но это занятие не надоедает даже спустя много лет. Многие знают чуть ли не наизусть все реплики и диалоги героев. Кинокартины настолько прочно «укореняются» в 
30 октября 2018, 01:42
Тест: хорошо ли вы помните цитаты из советского фильма «Собачье сердце»?

Тест: хорошо ли вы помните цитаты из советского фильма «Собачье сердце»?

30 лет назад, в 1988 году, на советские экраны вышел фильм «Собачье сердце». Благодаря прекрасной постановке и отменной игре актеров, картина произвела огромное художественное воздействие. По мнению многих киноведов, фильм получился даже лучше своего литературного оригинала, одноименной повести Михаила Булгакова.
25 октября 2018, 02:28
Тест: хорошо ли вы знаете цитаты из советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра»

Тест: хорошо ли вы знаете цитаты из советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра»

22 октября 1934 года родился советский режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Поистине всенародную любовь ему принесла телевизионная лента «Д’Артаньян и три мушкетёра». Трехсерийный фильм, снятый 40 лет назад, для многих российских зрителей до сих пор остается лучшей экранизацией произведения Александр Дюма. Успеху 
22 октября 2018, 08:09
Тест: угадайте, из какой советской сказки эта цитата?

Тест: угадайте, из какой советской сказки эта цитата?

На советских фильмах-сказках выросло не одно поколение наших соотечественников. Несмотря на то, что сняли их 40-50, а то и больше лет назад, они до сих пор не утратили своей актуальности. Их с удовольствием пересматривают даже взрослые.

Можно бесконечно перечислять 
26 сентября 2018, 04:48
Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?

Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?

Песни из  отечественных фильмов, как и многие цитаты их героев, давно ушли в народ. Простые, жизненные, они не теряют своей актуальности даже сейчас. Периодически их перекладывают на современные ритмы и «крутят» на самых модных радиостанциях. Мы решили устроить для вас 
18 сентября 2018, 04:29
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