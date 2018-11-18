«Фигурное катание» с риском для жизни устроили подростки на неокрепшем льду Сызранки передает КТВ-ЛУЧ. Сотрудники муниципального ГО и ЧС во время своего рейда по местам несанкционированного выхода на лед обнаружили на реке детей. Они катались на тонком льду на коньках. … Инцидент случился 16 ноября на реке Сызранка в районе улицы Рыбацкая,. Сотрудники муниципального ГО и ЧС во время своего рейда по местам несанкционированного выхода на лед обнаружили на реке детей. Они катались на тонком льду на коньках.