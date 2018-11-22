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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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В Самаре стартовал чемпионат «WorldSkills Russia 2018»

В Самаре стартовал чемпионат «WorldSkills Russia 2018»

400 школьников и студентов покажут свое мастерство.
22 ноября 2018, 12:26
В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста

В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста

В историческом центре областной столицы продолжаются археологические раскопки. Работы ведутся на участке, отведенном под строительство Фрунзенского моста через реку Самара. Специалисты нашли остатки культурного слоя на территории 400 кв.м. 
 
- В настоящий момент в работе находится 150 кв.м., из которых 
22 ноября 2018, 11:19
На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов

На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов

Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении преподавателя юридического факультета Самарского национального исследовательского университета. Эту даму подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, в марте этого года женщина внесла в табель учета использования рабочего времени сотрудников 
22 ноября 2018, 10:52
На самарском «Прогрессе» сделают штатными особые меры при сборке ракет-носителей

На самарском «Прогрессе» сделают штатными особые меры при сборке ракет-носителей

Самарский РКЦ «Прогресс» со второго квартала 2019 года сделает штатными особые меры контроля при сборке ракет-носителей, введенные после аварии «Союза-ФГ». Об этом заявил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов. По его словам, «в настоящее время сборка всех пакетов идет по отдельному техническому 
22 ноября 2018, 10:27
В Самарской области прошли самые крупные сборы военной полиции

В Самарской области прошли самые крупные сборы военной полиции

Утренняя тишина под Самарой накануне была нарушена оглушительными взрывами, стрельбой из автоматического оружия и рокотом двигателей тяжелых машин. На Рощинском полигоне собрались военные полицейские со всей страны, чтобы провести самые масштабные учения в своей истории. 
 
Военная полиция - одна из самых 
22 ноября 2018, 10:17
Разорвало на части: в Сызранском районе столкнулись Lada Granta и грузовик

Разорвало на части: в Сызранском районе столкнулись Lada Granta и грузовик

В среду, 21 ноября, в Самарской области произошла жуткая авария. В Сызранском районе на 897 километре трассы М-5 лоб в лоб столкнулись легковушка Lada Granta и большегруз МАН. От сильного удара автомобиль отечественного производства разорвало на две части, рассказали в 
21 ноября 2018, 04:14
В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие

В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие

Во вторник, 20 ноября, произошла дорожная авария в Тольятти. В 13:40 55-летний пьяный водитель ехал на автомобиле Honda Fit по первому километру дороги Тольятти - Подстепки в направлении Автограда. Нарушив правила дорожного движения, он оказался на встречной полосе, где его 
21 ноября 2018, 01:29
В Самарской области столкнулись «буханка» и Hyundai: травмированы четверо

В Самарской области столкнулись «буханка» и Hyundai: травмированы четверо

Во вторник вечером, 20 ноября, произошла крупная авария на 132 километре трассы «Самара-Бугуруслан» в Похвистневском районе. По предварительным данным, водитель иномарки не сумел справиться с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «УАЗом». Различные травмы получили четыре человека 
21 ноября 2018, 09:57
В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей

В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей

В понедельник, 19 ноября, произошла авария в Сызрани. В 15:00 37-летняя автоледи ехала на иномарке Kia Sportage по улице 1-ая линия со стороны Сердовинской в направлении улицы Центральной. По неизвестной причине она оказалась на встречной полосе и ее машина столкнулась 
20 ноября 2018, 05:19
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