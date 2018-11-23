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В Самаре изъяли 14 тысяч бутылок вредной «незамерзайки»
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции узнали, что 22-летний житель Кинеля организовал производство стеклоомывающей жидкости на основе метилового спирта — метанола. Силовики проверили информацию и сведения подтвердились. Выяснилось, что злоумышленник производил и хранил контрафактную «незамерзайку» на складах на улицах …
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23 ноября 2018, 05:12
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В блогах: в Самаре чиновники пригласили жителей на зарядку
Глава Ленинского района Елена Бондаренко через "Твиттер" пригласила жителей принять участие в утренней зарядке совместно с сотрудниками райадминистрации. Начиная с 23 ноября чиновники будут собираться каждую пятницу в 8 утра у районной Доски почета на углу Ярмарочной/Садовой.
"Будем …
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23 ноября 2018, 04:48
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В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд
Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в областной столице обсуждалось на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений при мэрии. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, это вынужденная мера. Чиновник напомнил, что последний раз цены на проезд «подскочили» в …
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23 ноября 2018, 03:29
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На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали
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23 ноября 2018, 02:53
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В Самаре на Мехзаводе «паровозиком» столкнулись четыре грузовика
В четверг днем, 22 ноября, в областной столице произошла авария с участием сразу четырех большегрузов. Видео с места событий попало в Сеть. По словам очевидцев, четыре грузовика, ехавшие по Московскому шоссе в районе поселка Мехзавод, столкнулись «паровозиком». Видимо, водитель …
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23 ноября 2018, 08:53
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В Тольятти под колеса ВАЗ-2104 попала 4-летняя девочка
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22 ноября 2018, 03:12
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Под Тольятти на пешехода, сбитого «тринадцатой», выпал пассажир
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22 ноября 2018, 02:23
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В Самарской области на трассе погиб 62-летний пешеход
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13 ноября 2018, 12:06
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В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»
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25 октября 2018, 02:18
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В Самаре сбили 80-летнего пенсионера на дублере Московского шоссе
В воскресенье, 7 октября, 42-летний мужчина ехал на своей иномарке «Рено Дастер» по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Жигулевской. Примерно в 16:00 автомобилист сбил 80-летнего пенсионера, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, неподалеку от нерегулируемого пешеходного перехода.
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8 октября 2018, 01:56
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В Чапаевске неизвестный сбил пешехода при обгоне и скрылся
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4 октября 2018, 04:45