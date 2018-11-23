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В Самаре изъяли 14 тысяч бутылок вредной «незамерзайки»

В Самаре изъяли 14 тысяч бутылок вредной «незамерзайки»

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции узнали, что 22-летний житель Кинеля организовал производство стеклоомывающей жидкости на основе метилового спирта — метанола. Силовики проверили информацию и сведения подтвердились. Выяснилось, что злоумышленник производил и хранил контрафактную «незамерзайку» на складах на улицах 
23 ноября 2018, 05:12
В блогах: в Самаре чиновники пригласили жителей на зарядку

В блогах: в Самаре чиновники пригласили жителей на зарядку

Глава Ленинского района Елена Бондаренко через "Твиттер" пригласила жителей принять участие в утренней зарядке совместно с сотрудниками райадминистрации. Начиная с 23 ноября чиновники будут собираться каждую пятницу в 8 утра у районной Доски почета на углу Ярмарочной/Садовой.

"Будем 
23 ноября 2018, 04:48
В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд

В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в областной столице обсуждалось на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений при мэрии. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, это вынужденная мера. Чиновник напомнил, что последний раз цены на проезд «подскочили» в 
23 ноября 2018, 03:29
На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали

На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали

В пятницу днем, 23 ноября, на трассе «Самара - Волгоград» в Волжском районе произошла автокатастрофа. На 30 километре трассы водитель пассажирской маршрутки «Некст» не справился с управлением и скатился в правый кювет, где микроавтобус опрокинулся. В момент ДТП в автобусе 
23 ноября 2018, 02:53
В Самаре на Мехзаводе «паровозиком» столкнулись четыре грузовика

В Самаре на Мехзаводе «паровозиком» столкнулись четыре грузовика

В четверг днем, 22 ноября, в областной столице произошла авария с участием сразу четырех большегрузов. Видео с места событий попало в Сеть. По словам очевидцев, четыре грузовика, ехавшие по Московскому шоссе в районе поселка Мехзавод, столкнулись «паровозиком». Видимо, водитель 
23 ноября 2018, 08:53
В Тольятти под колеса ВАЗ-2104 попала 4-летняя девочка

В Тольятти под колеса ВАЗ-2104 попала 4-летняя девочка

В среду вечером в Тольятти под колесами автомобиля оказался маленький ребенок. В 19:45 45-летний водитель ехал на своем «ВАЗ-2104» по Молодежному бульвару. В районе дома № 36 он сбил четырехлетнего ребенка, который переходил проезжую часть в неустановленном месте со своей 
22 ноября 2018, 03:12
Под Тольятти на пешехода, сбитого «тринадцатой», выпал пассажир

Под Тольятти на пешехода, сбитого «тринадцатой», выпал пассажир

В среду вечером, 21 ноября, в Самарской области произошла нестандартная дорожная авария, в которой пострадал пешеход. В 18:30 24-летний водитель ехал на машине ВАЗ-21134 по улице Дружбы в селе Подстепки. Он направлялся в сторону улицы Рябиновой, когда сбил 17-летнего пешехода. 
22 ноября 2018, 02:23
В Самарской области на трассе погиб 62-летний пешеход

В Самарской области на трассе погиб 62-летний пешеход

В понедельник, 12 ноября, произошла смертельная авария в Волжском районе. В 07:00 26-летний водитель ехал на автомобиле «Шевроле Нива» по трассе «Самара - Пугачев -Энгельс - Волгоград» со стороны Чапаевска. Он направлялся в областную столицу. По предварительной информации, по пути 
13 ноября 2018, 12:06
В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»

В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»

В среду в Большеглушицком районе произошла авария, в которой пострадала 7-летняя девочка. В 07:45 60-летняя женщина ехала на «Lada-211440» по улице Советской в селе Большая Глушица. По предварительной версии полицейских, автоледи не убедилась в безопасности своего маневра и сбила 7-летнюю 
25 октября 2018, 02:18
В Самаре сбили 80-летнего пенсионера на дублере Московского шоссе

В Самаре сбили 80-летнего пенсионера на дублере Московского шоссе

В воскресенье, 7 октября, 42-летний мужчина ехал на своей иномарке «Рено Дастер» по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Жигулевской. Примерно в 16:00 автомобилист сбил 80-летнего пенсионера, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, неподалеку от нерегулируемого пешеходного перехода.
8 октября 2018, 01:56
В Чапаевске неизвестный сбил пешехода при обгоне и скрылся

В Чапаевске неизвестный сбил пешехода при обгоне и скрылся

В Чапаевске ведется розыск водителя, который сбил пешехода и скрылся. Авария произошла в среду, 3 октября. В 19:30 неизвестный автомобилист ехал на улице Советской в районе дома № 1. При обгоне он не убедился в безопасности маневра и сбил человека, 
4 октября 2018, 04:45
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