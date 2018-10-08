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В Сызрани завели дело из-за гибели сотрудника УК, который упал во время спила веток
Следователи из Сызрани возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Речь идет о случае, когда погиб работник одной из управляющих компаний.
По версии следствия, 21 сентября двое сотрудников УК «Центр» занимались …
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8 октября 2018, 05:43
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В Самарской области столкнулись КАМАЗ и «ГАЗель»: водителя фуры зажало в кабине
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8 октября 2018, 04:42
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Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка
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8 октября 2018, 03:23
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В Самаре к отоплению подключили 92,6% зданий
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8 октября 2018, 02:13
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Пьяный самарец на "двенадцатой" протаранил бордюр на Антохе и сбежал с места ДТП
В Самаре в ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 октября, водитель на автомобиле ВАЗ-2112 влетел в кольцо на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко, а потом сбежал с места аварии, передает группа «Ночной патруль Самара» …
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7 октября 2018, 05:08
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КамАЗ и легковушка «улетели» в кювет: Жесткое столкновение в Ставропольском районе
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7 октября 2018, 09:21
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В Чапаевске неизвестный сбил пешехода при обгоне и скрылся
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4 октября 2018, 04:45
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Ночное ДТП: в Самаре автоледи сбила пешехода на Гагарина
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4 октября 2018, 11:28
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В Самаре Largus вылетел на тротуар и врезался в пешеходов
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19 сентября 2018, 12:28
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В Самаре «Калина» сбила насмерть мужчину, который шел по зебре на красный
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17 сентября 2018, 08:37