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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области охранник зарезал жену из ревности

В Самарской области охранник зарезал жену из ревности

В Самарской области возбуждено уголовное дело из-за жестокого убийства. Жительница села Спасское из Приволжского района заглянула утром к своей соседке, нашла ее мертвой, и тут же позвонила в полицию. Как рассказали в региональном ГУ МВД, в доме был еще и 
12 октября 2018, 02:13
В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо

В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо

К концу рабочей недели в Самарской области воздушная масса начала поступать с северных широт и в регионе заметно похолодало. В выходные синоптики обещают облачную, с прояснениями погоду без осадков, ветер со скоростью 5-10 м/с и явное понижение температур, если сравнивать 
12 октября 2018, 01:18
Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина

Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина

Вечером в четверг, 11 октября, произошел пожар в селе Верхнее Санчелеево в Ставропольском районе. В СНТ «Яблочко» на 8-ой улице  горела кровля жилого дома на площади 42 квадратных метра. На место событий выехали 8 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две 
12 октября 2018, 12:03
Самарскому аэропорту могут дать имя в честь Сергея Королева или Льва Толстого

Самарскому аэропорту могут дать имя в честь Сергея Королева или Льва Толстого

В пятницу, 12 октября, в Общественной палате Самарской области дискутируют о том, имя какого известного человека нужно присвоить самарскому аэропорту. Напомним, что речь идет не о смене названия, а о присвоении дополнительного наименования. Среди вариантов имена Льва Толстого, Сергея Королева, 
12 октября 2018, 11:48
В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом

В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом

С начала этого года в 152 квартирах в Самаре была отключена канализация. Эта мера применяется коммунальщиками по отношению к злостным неплательщикам. Долги жителей этих помещений составили 2,8 млн рублей. 
 
- Кстати, даже само уведомление о тампонировании – один из способов борьбы 
10 октября 2018, 12:18
С начала года самарцы более 500 раз пожаловались на коллекторов

С начала года самарцы более 500 раз пожаловались на коллекторов

Только за первые 9 месяцев этого года в региональное управление службы судебных приставов поступило поступило 650 жалоб на действия коллекторов, в то время как за весь прошлый год их было 790. Об этом ТЕРРЕ в программе "Первые лица" рассказала начальник 
4 октября 2018, 08:38
«Курумоч» прекратил обслуживать рейсы компании Atlasglobal

«Курумоч» прекратил обслуживать рейсы компании Atlasglobal

Международный аэропорт Курумоч объявил о прекращении с 4 октября обслуживания рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines . На такую меру самарское предприятие пошло из-за долга перевозчика за наземное обслуживание, говорится в сообщении холдинга "Аэропорты Регионов", в который входит и "Курумоч".

Турки не 

4 октября 2018, 04:35
Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей

Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей

На сегодняшний день общий долг потребителей как обычных собственников жилья, так и предприятий и организаций перед энергетиками в Самарской области перешагнул за 5 млрд рублей. Причем, 1,119 млрд из них - это сумма, которую не выплатили в свое время предприятия 
4 октября 2018, 03:12
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