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В Самарской области охранник зарезал жену из ревности
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12 октября 2018, 02:13
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В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо
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12 октября 2018, 01:18
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Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина
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12 октября 2018, 12:03
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Самарскому аэропорту могут дать имя в честь Сергея Королева или Льва Толстого
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12 октября 2018, 11:48
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В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом
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10 октября 2018, 12:18
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С начала года самарцы более 500 раз пожаловались на коллекторов
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4 октября 2018, 08:38
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«Курумоч» прекратил обслуживать рейсы компании Atlasglobal
Международный аэропорт Курумоч объявил о прекращении с 4 октября обслуживания рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines . На такую меру самарское предприятие пошло из-за долга перевозчика за наземное обслуживание, говорится в сообщении холдинга "Аэропорты Регионов", в который входит и "Курумоч".
Турки не …
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4 октября 2018, 04:35
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Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей
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4 октября 2018, 03:12