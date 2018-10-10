|
В Самаре перекрыли часть Ново-Садовой: над бывшим котлованом метро обнаружилась горячая вода
|
10 октября 2018, 01:14
|
Полицейских из Безенчукского района поймали на фальсификации
После прокурорской проверки в Безенчукском районе на правоохранителей завели уголовное дело. Как сообщили в облпрокуратуре, полицейские сфальсифицировали материалы доследственной проверки из-за которых местную жительницу попытались привлечь к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет мигрантов. Уголовное дело в отношении этой …
|
10 октября 2018, 11:56
|
В 63-м регионе запустят пилотный проект «Спорт - норма жизни»
|
10 октября 2018, 11:05
|
В Самаре могут вернуть двустороннее движение на проспекте Карла Маркса
|
10 октября 2018, 10:47
|
С начала года самарцы более 500 раз пожаловались на коллекторов
|
4 октября 2018, 08:38
|
«Курумоч» прекратил обслуживать рейсы компании Atlasglobal
Международный аэропорт Курумоч объявил о прекращении с 4 октября обслуживания рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines . На такую меру самарское предприятие пошло из-за долга перевозчика за наземное обслуживание, говорится в сообщении холдинга "Аэропорты Регионов", в который входит и "Курумоч".
Турки не …
|
4 октября 2018, 04:35
|
Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей
|
4 октября 2018, 03:12
|
Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам
Жительница Тольятти едва не осталась без машины из-за того, что не озаботилась своевременной уплатой налогов. Она задолжала государству 196 тысяч рублей, но гасить эту сумму не спешила. Тогда судебные приставы завели на нее исполнительное производство. Несмотря на неоднократные предупреждения, женщина …
|
4 октября 2018, 10:18
|
Сезон засоров: самарцев просят не смывать очистки от заготовок в унитаз
|
20 августа 2018, 05:30
|
Определен подрядчик, который построит дождевую канализацию для фабрики-кухни в Самаре
Определена компания, которая займется строительством дождевой канализации для самарской фабрики-кухни. Торги выиграло ООО "Строительная Компания Сервис-Д". За выполнение работ подрядчик получит 5,9 миллиона рублей. Они должны быть завершены в течение 45 дней с момента поступления заявки от заказчика.
Согласно условиям контракта, …
|
16 июля 2018, 05:30
|
В Самаре заменили канализационные трубы 80-летней давности
В поселке Мехзавод завершился ремонт на канализационном коллекторе. Технологический сбой там произошел еще в апреле. Прибывшие на место специалисты выяснили, что из строя вышли керамические трубы, проложенные еще в 1938 году.
Участок инженерных сетей пришлось менять. Долгое время ремонта объясняется спецификой …
|
27 июня 2018, 03:14
|
В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию
|
21 марта 2018, 02:23