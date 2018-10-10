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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре перекрыли часть Ново-Садовой: над бывшим котлованом метро обнаружилась горячая вода

В Самаре перекрыли часть Ново-Садовой: над бывшим котлованом метро обнаружилась горячая вода

В среду, 10 октября, в Самаре срочно перекрыли улицу Ново-Садовую на отрезке от Полевой до Первомайской. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, над бывшим котлованом метрополитена обнаружена горячая вода. Принято решение о закрытии данного отрезка магистрали в направлении из города 
10 октября 2018, 01:14
Полицейских из Безенчукского района поймали на фальсификации

Полицейских из Безенчукского района поймали на фальсификации

После прокурорской проверки в Безенчукском районе на правоохранителей завели уголовное дело. Как сообщили в облпрокуратуре, полицейские сфальсифицировали материалы доследственной проверки из-за которых местную жительницу попытались привлечь к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет мигрантов. Уголовное дело в отношении этой 
10 октября 2018, 11:56
В 63-м регионе запустят пилотный проект «Спорт - норма жизни»

В 63-м регионе запустят пилотный проект «Спорт - норма жизни»

В Самарской области стартует пилотный проект «Спорт - норма жизни», направленный на создание дополнительных условий для занятий спортом и подготовку спортивного резерва. Как все это будет реализовываться, накануне в Москве глава региона Дмитрий Азаров обсудил с российским министром спорта Павлом 
10 октября 2018, 11:05
В Самаре могут вернуть двустороннее движение на проспекте Карла Маркса

В Самаре могут вернуть двустороннее движение на проспекте Карла Маркса

В областной столице могут вернуть двустороннее движение транспорта на участке проспекта Карла Маркса от улицы Гагарина до Митирева. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта. Напомним, что движение сделали односторонним этим летом и это вызвало возмущение у части водителей. Они 
10 октября 2018, 10:47
С начала года самарцы более 500 раз пожаловались на коллекторов

С начала года самарцы более 500 раз пожаловались на коллекторов

Только за первые 9 месяцев этого года в региональное управление службы судебных приставов поступило поступило 650 жалоб на действия коллекторов, в то время как за весь прошлый год их было 790. Об этом ТЕРРЕ в программе "Первые лица" рассказала начальник 
4 октября 2018, 08:38
«Курумоч» прекратил обслуживать рейсы компании Atlasglobal

«Курумоч» прекратил обслуживать рейсы компании Atlasglobal

Международный аэропорт Курумоч объявил о прекращении с 4 октября обслуживания рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines . На такую меру самарское предприятие пошло из-за долга перевозчика за наземное обслуживание, говорится в сообщении холдинга "Аэропорты Регионов", в который входит и "Курумоч".

Турки не 

4 октября 2018, 04:35
Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей

Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей

На сегодняшний день общий долг потребителей как обычных собственников жилья, так и предприятий и организаций перед энергетиками в Самарской области перешагнул за 5 млрд рублей. Причем, 1,119 млрд из них - это сумма, которую не выплатили в свое время предприятия 
4 октября 2018, 03:12
Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам

Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам

Жительница Тольятти едва не осталась без машины из-за того, что не озаботилась своевременной уплатой налогов. Она задолжала государству 196 тысяч рублей, но гасить эту сумму не спешила. Тогда судебные приставы завели на нее исполнительное производство. Несмотря на неоднократные предупреждения, женщина 

4 октября 2018, 10:18
Сезон засоров: самарцев просят не смывать очистки от заготовок в унитаз

Сезон засоров: самарцев просят не смывать очистки от заготовок в унитаз

Сейчас начался сезон заготовок на зиму и нагрузка у коммунальщиков увеличилась: обрабатывая овощи и фрукты, хозяйки смывают отходы, очистки, косточки в унитаз или раковину. Если в отдельно взятой квартире хозяйка проталкивает в унитаз отходы домашнего производства, на выходе из дома 
20 августа 2018, 05:30
Определен подрядчик, который построит дождевую канализацию для фабрики-кухни в Самаре

Определен подрядчик, который построит дождевую канализацию для фабрики-кухни в Самаре

 Определена компания, которая займется строительством дождевой канализации для самарской фабрики-кухни. Торги выиграло ООО "Строительная Компания Сервис-Д". За выполнение работ подрядчик получит 5,9 миллиона рублей. Они должны быть завершены в течение 45 дней с момента поступления заявки от заказчика.

Согласно условиям контракта, 

16 июля 2018, 05:30
В Самаре заменили канализационные трубы 80-летней давности

В Самаре заменили канализационные трубы 80-летней давности

В поселке Мехзавод завершился ремонт на канализационном коллекторе. Технологический сбой там произошел еще в апреле. Прибывшие на место специалисты выяснили, что из строя вышли керамические трубы, проложенные еще в 1938 году.

Участок инженерных сетей пришлось менять. Долгое время ремонта объясняется спецификой 

27 июня 2018, 03:14
В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию

В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию

В Самаре в январе-феврале из-за долгов за воду перекрыли канализацию в 23 квартирах.

«Канализация затампонирована», - сообщили «Самарские коммунальные системы».

На начало марта общая сумма долга абонентов за холодную воду и канализацию увеличилась на два миллиона рублей и достигла 1 миллиарда 373 

21 марта 2018, 02:23
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