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Материалы по теме:

Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей

Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей

На сегодняшний день общий долг потребителей как обычных собственников жилья, так и предприятий и организаций перед энергетиками в Самарской области перешагнул за 5 млрд рублей. Причем, 1,119 млрд из них - это сумма, которую не выплатили в свое время предприятия 
4 октября 2018, 03:12
Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам

Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам

Жительница Тольятти едва не осталась без машины из-за того, что не озаботилась своевременной уплатой налогов. Она задолжала государству 196 тысяч рублей, но гасить эту сумму не спешила. Тогда судебные приставы завели на нее исполнительное производство. Несмотря на неоднократные предупреждения, женщина 

4 октября 2018, 10:18
Почти на семь часов задержали самолет из Самары в Анталью

Почти на семь часов задержали самолет из Самары в Анталью

Отдых в Анталье начался для 243 самарцев с затянувшегося ожидания самолета. Борт должен был отправиться из аэропорта «Курумоч» в 03:15 28 сентября, однако воздушное судно вылетело только в 10:00. Причиной почти семичасовой задержки стало позднее прибытие самолета.

На время 
28 сентября 2018, 12:54
В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»

В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»

В Самаре неистощимые на выдумки коммунальщики придумывают все новые способы борьбы с неплательщиками. На домах горожан, которые не перечисляют деньги за водоснабжение и канализацию, они начали «писать» лазером у конкретных окон слово «долг» и невыплаченную сумму. Надписи выводит специальная установка, 
27 сентября 2018, 12:51
В «Курумоче» экстренно сел самолет

В «Курумоче» экстренно сел самолет

В ночь на 27 сентября в аэропорту «Курумоч» совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7. Борт летел из Москвы в Худжанд. В небе над Самарой одному из пассажиров стало плохо, и экипаж воздушного суда принял решение зайти на посадку. После приземления 
27 сентября 2018, 11:29
В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду

В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду

Долги жителей и предприятий областной столицы за холодную воду и канализацию составили 1 млрд 493 млн 233 тыс. рублей. Причем, львиную долю этой гигантской суммы не перечислили коммунальщикам именно физические лица — 780,1 млн рублей. На долю управляющих компаний, ТСЖ 
25 сентября 2018, 02:53
Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с группой болельщиков из Коста-Рики. Лайнер Airbus-330-200 авиакомпании Iberia прибыл в наш город из Мадрида. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 4,5 тонны груза. Напомним, что национальная сборная Коста-Рики сыграет в Самаре против 

15 июня 2018, 02:11
В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 аэропорт Курумоч примет около 300 дополнительных авиарейсов, которые добавятся к сезонному расписанию. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Шесть матчей состоятся на стадионе «Самара Арена» в столице 63-го региона – 17, 21, 25, 

7 июня 2018, 12:03
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