Международный аэропорт Курумоч объявил о прекращении с 4 октября обслуживания рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines . На такую меру самарское предприятие пошло из-за долга перевозчика за наземное обслуживание, говорится в сообщении холдинга "Аэропорты Регионов", в который входит и "Курумоч".
Турки не выполнили ранее взятые на себя обязательства по погашению дебиторской задолженности. Начиная с рейса в Анталью, который вылетает по расписанию 4 октября в 13.30, и до полного погашения долга "Курумоч" не будет обслуживать Atlasglobal. Турецкая авиакомпания была надлежащим образом заранее уведомлена о прекращении обслуживания, чтобы иметь возможность предупредить своих пассажиров. Кроме Антальи Atlasglobal сейчас летает и в Даламан. Пассажирам, которые купили билеты на рейсы Atlasglobal, рекомендуется обратиться в саму авиакомпанию или к туроператорам.
Atlasglobal - перевозчик с головной базой в стамбульском аэропорту «Кемаль Ататюрк». Совершает внутренние и зарубежные рейсы с 2001 года. География полетов - Европа, Ближний Восток, монархии Персидского залива. В России компания известна выполнением сезонных и чартерных рейсов на ключевые курорты Турции. Проблемы в местной отрасли начались из-за резкого обвала лиры - с начала года она потеряла к доллару почти 40%. Турецкая экономика не выдержала введения пошлин на сталь и алюминий со стороны США. Под угрозой банкротства сейчас находятся почти все турецкие банки и фондовый рынок.
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