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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

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15 июня 2018, 05:21
Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре подвели итоги первого дня фестиваля болельщиков. Напомним, место проведения – площадь Куйбышева. Фанфест открылся в четверг, 14 июня, и будет продолжаться одновременно с ЧМ-2018 по футболу вплоть до завершения чемпионата 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах-организаторах. Самара 
15 июня 2018, 05:02
Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков

Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков

Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. 
15 июня 2018, 12:04
Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное 
15 июня 2018, 10:47
В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 аэропорт Курумоч примет около 300 дополнительных авиарейсов, которые добавятся к сезонному расписанию. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Шесть матчей состоятся на стадионе «Самара Арена» в столице 63-го региона – 17, 21, 25, 

7 июня 2018, 12:03
Ураган разбушевался: У здания аэропорта Курумоч снесло часть крыши

Ураган разбушевался: У здания аэропорта Курумоч снесло часть крыши

Сегодня, 30 мая, около 20:00 на Самарскую область обрушился ураган. Начался дождь, поднялся сильный ветер. Его порывы местами достигали 30 метров в секунду, передает портал 63.ru. Жителям мегаполиса удалось снять стихию на видео. О предстоящем природном катаклизме жителей региона 
30 мая 2018, 11:14
Сильный ветер повредил крышу терминала аэропорта «Курумоч»

Сильный ветер повредил крышу терминала аэропорта «Курумоч»

Непогода стала причиной происшествия в аэропорту «Курумоч». Сильные порыва ветра повредили крышу пассажирского терминала. К счастью, упавшие части кровли не нанесли вреда ни людям, ни авиатехнике.В настоящее время выходы на посадку 10-11 и соответствующий сдвоенный телетрап выведены из работы.

Отмечается, что происшествие не 
30 мая 2018, 10:38
Кто-то украл деньги на забор для самарского аэропорта Курумоч

Кто-то украл деньги на забор для самарского аэропорта Курумоч

Приволжское следственное управление на транспорте  СК России возбудило уголовное дело по факту хищения более 6 миллионов рублей при строительстве ограждения по периметру международного аэропорта «Курумоч». В халатности подозревают руководящих должностных лиц Федерального государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских аэропортов». По версии 

16 апреля 2018, 04:32
Дом Коста-Рики к ЧМ-2018 откроют в Самаре

Дом Коста-Рики к ЧМ-2018 откроют в Самаре

В Самаре планируют открыть Дом Коста-Рики. Он будет работать во время ЧМ-2018. Напомним, сборная по футболу из этого государства проведет матч на стадионе «Самара Арена» 17 июня. Соперником костариканцев станет сборная Сербии.

О планах по открытию Дома Коста-Рики сообщил международный наблюдатель 

19 марта 2018, 04:37
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