Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с группой болельщиков из Коста-Рики. Лайнер Airbus-330-200 авиакомпании Iberia прибыл в наш город из Мадрида. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 4,5 тонны груза. Напомним, что национальная сборная Коста-Рики сыграет в Самаре против команды из Сербии. Это будет первый матч ЧМ на стадионе «Самара Арена».
«Курумоч» получил возможность принимать дальнемагистральные лайнеры после открытия второй взлетно-посадочной полосы в декабре прошлого года. Она имеет протяженность 3001 метр и ширину 45 метров.
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