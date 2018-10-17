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В Самаре квадратный метр жилья в новостройках подешевел на 6%
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17 октября 2018, 03:29
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В Самарской области обещают теплую, но дождливую погоду в выходные
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17 октября 2018, 02:51
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Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»
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17 октября 2018, 02:03
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Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки
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17 октября 2018, 12:46
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Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка
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17 октября 2018, 11:47
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В Сызрани произошла очередная авария с такси: пострадали две женщины
В понедельник вечером в Сызрани, 15 октября, в аварию попала машина такси популярного агрегатора. В восьмом часу вечера на улице Хвалынской столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Калина». Легковушки получили в ДТП незначительные повреждения, пишет ktv-ray.ru. По словам очевидцев, во …
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16 октября 2018, 10:23
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В Тольятти пьяная автоледи каталась с 3-летним ребенком
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16 октября 2018, 08:45