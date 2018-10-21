Сообщение о крупном пожаре на улице Братьев Коростелевых поступило на пульт оперативного дежурного в начале шестого утра. На место ЧП оперативно были направлено пожарное подразделение - 49 человек личного состава на 12 спецмашинах. Выяснилось, что по указанному адресу загорелись сараи, пламя начало перекидываться на кровлю двухэтажного дома.
Пожар на площади 40 квадратных метров удалось взять под контроль спустя 35 минут. В 6:05 возгорание было полностью ликвидировано, информирует ГУ МЧС России по Самарской области.
Что стало причиной возникновения огня, предстоит выяснить специалистам.
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