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Материалы по теме:

Криминальная драма в Самарской области: мужчина уничтожил дом сестер из-за наследства

Криминальная драма в Самарской области: мужчина уничтожил дом сестер из-за наследства

Суд Безенчукского района рассмотрел уголовное дело 61-летнего мужчины, которого обвиняли в поджоге чужого имущества. Криминальная история началась днем 16 июня, когда мужчина поджег мешок из-под сахара и поролоновую губку и положил их на ватный матрас на диване в кухне. После 
17 октября 2018, 10:10
В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины

В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины

В ночь на понедельник, 15 октября, тушили пожар в одной из квартир на Монгоре в Сызрани. О возгорании стало известно в 3:22, на место событий выехали три спецавтомобиля и 11 сотрудников оперативного ведомства. Оказалось, в одной из квартир дома № 
15 октября 2018, 12:09
Пожар в памятнике культурного наследия в Сызрани попал на видео

Пожар в памятнике культурного наследия в Сызрани попал на видео

Крупный пожар в историческом центре Сызрани попал на видео. О возгорании стало известно в 19:57. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на площади 200 квадратных метров горел деревянный безхозный дом. На месте событий работали 27 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 
15 октября 2018, 08:27
В блогах: странный пожар на территории тольяттинского

В блогах: странный пожар на территории тольяттинского "Фосфора"

В паблике "События Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что вчера на территории бывшего завода «Фосфор» случился странный пожар. В момент задымления на площадке работала комиссия, состоящая из представителей прокуратуры и Объединенного народного фронта. На территории обанкротившегося предприятия сегодня функционируют десятки 
13 октября 2018, 09:07
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