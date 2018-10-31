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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы

У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы

Очередной скандал в хоккейном клубе "Лада". По результатам плановой прокурорской проверки в отношении ряда тренеров возбуждены уголовные дела. Процедура мониторинга соответствия документов об образовании занимаемым должностям прошла летом этого года.

Выяснилось, что в детско-юношеской школе "Лада" работает 4 тренера, 
31 октября 2018, 10:43
В Самаре начался процесс по делу бывших топ-менеджеров «Прогресса»

В Самаре начался процесс по делу бывших топ-менеджеров «Прогресса»

В Кировском районном суде Самары начался процесс по уголовному делу в отношении главного инженера РКЦ "Прогресс" Сергея Тюлевина и начальника управления финансов Светланы Кирилиной, дочери экс-гендиректора завода Александра Кирилина. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями и расходовании бюджетных средств. Потерпевшим по 
31 октября 2018, 10:32
На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона

На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона

Бюджет Самарской области на следующий год планируется с небольшим профицитом, несмотря на то, что выпадающие доходы из-за изменений в законодательстве превысят 6 миллиардов рублей. В среду проект главного финансового документа обсудили на расширенном заседании регионального правительства. В мероприятии приняли участие 
31 октября 2018, 10:17
В Тольятти умерла годовалая девочка, которую избил пьяный отец

В Тольятти умерла годовалая девочка, которую избил пьяный отец

В Тольятти следователи предъявили обвинение в преступлении по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего причинение смерти по неосторожности» 27-летнему местному жителю. По версии следствия, жертвой парня стала его собственная дочка.

Во вторник, 30 октября, примерно в 10 часов 
31 октября 2018, 09:21
Самарский балет «Эсмеральда» номинирован на «Золотую Маску»

Самарский балет «Эсмеральда» номинирован на «Золотую Маску»

В среду, 31 октября, Российская театральная премия «Золотая Маска» опубликовала список номинантов сезона 2017/18. В номинации лучший балетный спектакль отмечен балет «Эсмеральда» Самарского театра оперы и балета, а его постановщик Юрий Бурлака выдвинут в номинации «лучшая работа балетмейстера-хореографа». С постановкой 
31 октября 2018, 05:27
В Сызрани в ночном пожаре погиб 48-летний мужчина

В Сызрани в ночном пожаре погиб 48-летний мужчина

В ночь на среду, 31 октября, в Сызрани произошел пожар, в котором погиб человек. Возгорание возникло в частном доме на улице Днепропетровской, 53. Сигнал поступил в дежурно-диспетчерскую службу в 00:36. На месте работали 22 сотрудника оперативного ведомства, которые использовали шесть 
31 октября 2018, 08:41
Загорелась газовоздушная смесь: в Тольятти тушили пожар на АЗС

Загорелась газовоздушная смесь: в Тольятти тушили пожар на АЗС

В воскресенье, 28 октября, произошел пожар в Центральном районе Тольятти. На улице Ботанической загорелась остаточная газовоздушная смесь в пустом резервуаре на неэксплуатируемой АЗС. В 12:47 на место событий выехали 12 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 3 единицы техники. Как рассказали 
29 октября 2018, 11:21
Школа №28 загорелась в Самаре на Мориса Тореза

Школа №28 загорелась в Самаре на Мориса Тореза

Сегодня, 27 октября, около 13:00 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании в самарской школе №28 по улице Мориса Тореза, 115. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники пожарной охраны и МЧС.

Несколько пожарных в газодымозащитном костюмах продолжают бороться 
27 октября 2018, 03:23
Около «АвтоВАЗа» пламя уничтожило Toyota RAV 4

Около «АвтоВАЗа» пламя уничтожило Toyota RAV 4

В понедельник, 22 октября, произошел пожар на улице Заставной в Тольятти, напротив медсанчасти «АвтоВАЗа». Сигнал о возгорании поступил дежурному Центра управления в кризисных ситуациях в 16:24. На место событий выезжали 8 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали три единицы техники.
23 октября 2018, 09:54
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