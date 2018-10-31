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В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского
В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, …
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31 октября 2018, 02:46
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В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг
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31 октября 2018, 02:23
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1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»
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31 октября 2018, 01:54
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Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин
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31 октября 2018, 12:53
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В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов
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31 октября 2018, 12:32
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Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе
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30 октября 2018, 02:36
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за взрыва, который уничтожил трехэтажный коттедж
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30 октября 2018, 12:35
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Загорелась газовоздушная смесь: в Тольятти тушили пожар на АЗС
В воскресенье, 28 октября, произошел пожар в Центральном районе Тольятти. На улице Ботанической загорелась остаточная газовоздушная смесь в пустом резервуаре на неэксплуатируемой АЗС. В 12:47 на место событий выехали 12 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 3 единицы техники. Как рассказали …
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29 октября 2018, 11:21
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Школа №28 загорелась в Самаре на Мориса Тореза
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27 октября 2018, 03:23
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Спасатели достали из-под завалов тело погибшего при взрыве коттеджа в Самаре
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25 октября 2018, 09:02
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Около «АвтоВАЗа» пламя уничтожило Toyota RAV 4
В понедельник, 22 октября, произошел пожар на улице Заставной в Тольятти, напротив медсанчасти «АвтоВАЗа». Сигнал о возгорании поступил дежурному Центра управления в кризисных ситуациях в 16:24. На место событий выезжали 8 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали три единицы техники.
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23 октября 2018, 09:54
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49 человек тушили жилой дом на Братьев Коростелевых в Самаре
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21 октября 2018, 04:51