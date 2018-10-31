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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, 
31 октября 2018, 02:46
В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг

В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг

Рыбаку Михаилу Пастухову повезло - он выловил огромного сома на Волге около Сызрани. По словам удачливого рыболова, длина рыбы составляет 2 метра и 4 сантиметра, а вес — более 55 кг. Прежде чем сома удалось достать и положить в лодку, 
31 октября 2018, 02:23
1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

В четверг, 1 ноября, в областной столице будет ограничено движение транспорта по нескольким дорогам в районе стадиона «Самара Арена». Напомним, что в этот день там состоится матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

Как сообщили в горадминистрации, с 15:00 до 
31 октября 2018, 01:54
Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин

Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин

В среду, 31 октября, на 76-ом году ушел из жизни член Союза журналистов России, главный редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин. Прощание с ним состоится 1 ноября в 10:00 в доме № 97 по улице Георгия Димитрова, кв.124.
 
- Он был 
31 октября 2018, 12:53
В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Промышленном районе Самары обнаружили пугающую находку. В пятницу, 26 октября, местные жители наткнулись на пустыре неподалеку от школы на улице Аминева на полиэтиленовый пакет. В нем лежали предмет, похожий на самодельный обрез ружья и 188 патронов калибра 7,63 мм.
31 октября 2018, 12:32
Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Во вторник, 30 октября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз проблемы возникли на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе — там прорвало водовод. 

- Прорыв водопровода на кольце Кирова - Заводское шоссе, по стороне Кирова в 
30 октября 2018, 02:36
В Самаре возбудили уголовное дело из-за взрыва, который уничтожил трехэтажный коттедж

В Самаре возбудили уголовное дело из-за взрыва, который уничтожил трехэтажный коттедж

Стало известно, что в областной столице завели уголовное дело по факту взрыва в трехэтажном коттедже в Железнодорожном районе. Его возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности», продолжается расследование, назначены экспертизы. На сегодняшний день основная версия - взрыв бытового газа.
30 октября 2018, 12:35
Загорелась газовоздушная смесь: в Тольятти тушили пожар на АЗС

Загорелась газовоздушная смесь: в Тольятти тушили пожар на АЗС

В воскресенье, 28 октября, произошел пожар в Центральном районе Тольятти. На улице Ботанической загорелась остаточная газовоздушная смесь в пустом резервуаре на неэксплуатируемой АЗС. В 12:47 на место событий выехали 12 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 3 единицы техники. Как рассказали 
29 октября 2018, 11:21
Школа №28 загорелась в Самаре на Мориса Тореза

Школа №28 загорелась в Самаре на Мориса Тореза

Сегодня, 27 октября, около 13:00 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании в самарской школе №28 по улице Мориса Тореза, 115. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники пожарной охраны и МЧС.

Несколько пожарных в газодымозащитном костюмах продолжают бороться 
27 октября 2018, 03:23
Спасатели достали из-под завалов тело погибшего при взрыве коттеджа в Самаре

Спасатели достали из-под завалов тело погибшего при взрыве коттеджа в Самаре

Стало известно, что взрыв газа в частном доме в областной столице будет расследовать специальная комиссия. Напомним, что в ночь на четверг, 25 октября, в 0:26 в Единую диспетчерскую службу СВГК поступил сигнал о взрыве трехэтажного коттеджа. Аварийная бригада закрыла кран 
25 октября 2018, 09:02
Около «АвтоВАЗа» пламя уничтожило Toyota RAV 4

Около «АвтоВАЗа» пламя уничтожило Toyota RAV 4

В понедельник, 22 октября, произошел пожар на улице Заставной в Тольятти, напротив медсанчасти «АвтоВАЗа». Сигнал о возгорании поступил дежурному Центра управления в кризисных ситуациях в 16:24. На место событий выезжали 8 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали три единицы техники.
23 октября 2018, 09:54
49 человек тушили жилой дом на Братьев Коростелевых в Самаре

49 человек тушили жилой дом на Братьев Коростелевых в Самаре

Сообщение о крупном пожаре на улице Братьев Коростелевых поступило на пульт оперативного дежурного в начале шестого утра. На место ЧП оперативно были направлено пожарное подразделение - 49 человек личного состава на 12 спецмашинах. Выяснилось, что по указанному адресу загорелись сараи, 

21 октября 2018, 04:51
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