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Материалы по теме:

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы уже во второй раз напали на арт-объект в сквере Мичурина. Напомним, что эффектный арт-объект «Трамвай» с подсветкой и необычные скамейки, в дизайне которых угадываются рельсы и шпалы, поставили в парке этим летом. Архитекторы провели много времени в 
30 октября 2018, 04:33
На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары 
30 октября 2018, 03:12
В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 15-летнюю девушку. Виктория Прохорова ушла из дома в Новокуйбышевске еще 6 октября и до сих пор не вернулась. Ее сотовый телефон выключен.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, среднего 
30 октября 2018, 02:56
Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Во вторник, 30 октября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз проблемы возникли на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе — там прорвало водовод. 

- Прорыв водопровода на кольце Кирова - Заводское шоссе, по стороне Кирова в 
30 октября 2018, 02:36
Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Число питомцев Самарского зоопарка пополнили две полярные совы. Красивые птицы прибыли в наш город еще 26 октября, но пока остаются безымянными. Сотрудники зоосада предлагают горожанам пофантазировать и выбрать для пернатых достойные имена. Свои варианты можно оставлять до 4 ноября включительно 
30 октября 2018, 02:06
Самарчанка чуть не убила мужа, который ее «воспитывал»

Самарчанка чуть не убила мужа, который ее «воспитывал»

Жительницу Сергиевского района Самарской области будут судить за то, что она угрожала убийством своему благоверному. Еще в сентябре в полицию позвонила женщина из Сергиевска и рассказала, что соседи очень сильно ругаются, из их квартиры доносятся крики. Правоохранители выехали на место 
30 октября 2018, 11:32
Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали 
29 октября 2018, 05:06
Взял шоколад на 3000 рублей: самарца подозревают в краже лакомства

Взял шоколад на 3000 рублей: самарца подозревают в краже лакомства

За помощью к полицейским обратились сотрудники торговой точки на улице Солнечной в Кировском районе Самары. Они рассказали, что неизвестный украл из магазина плитки шоколада на 3000 рублей. Прибывшие на место событий силовики опросили персонал супермаркета, очевидцев и просмотрели записи камер 
29 октября 2018, 09:52
В Самаре сын забил до смерти больную мать

В Самаре сын забил до смерти больную мать

Полиция в Самаре расследовала загадочную смерть женщины. Правоохранителям сообщили, что на улице Каховской нашли тело 49-летней хозяйки жилплощади. Выяснилось, что у женщины были проблемы со здоровьем. Но во время экспертизы обнаружилось, что у нее была травма головы.

Полицейские проверили 
29 октября 2018, 08:36
Спасатели достали из-под завалов тело погибшего при взрыве коттеджа в Самаре

Спасатели достали из-под завалов тело погибшего при взрыве коттеджа в Самаре

Стало известно, что взрыв газа в частном доме в областной столице будет расследовать специальная комиссия. Напомним, что в ночь на четверг, 25 октября, в 0:26 в Единую диспетчерскую службу СВГК поступил сигнал о взрыве трехэтажного коттеджа. Аварийная бригада закрыла кран 
25 октября 2018, 09:02
Причины взрыва газа в самарском коттедже выяснит специальная комиссия

Причины взрыва газа в самарском коттедже выяснит специальная комиссия

Стало известно, что взрыв газа в частном доме в областной столице будет расследовать специальная комиссия. Напомним, что в ночь на четверг, 25 октября, в 0:26 в Единую диспетчерскую службу СВГК поступил сигнал о взрыве трехэтажного коттеджа. Аварийная бригада закрыла кран 
25 октября 2018, 12:44
Возбуждено уголовное по факту гибели рабочего при падении крана в Самаре

Возбуждено уголовное по факту гибели рабочего при падении крана в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при падении строительного крана. Оно заведено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, инцидент произошел днем, 24 

25 октября 2018, 11:28
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