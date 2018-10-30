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В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина
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30 октября 2018, 04:33
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На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову
В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары …
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30 октября 2018, 03:12
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В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке
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30 октября 2018, 02:56
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Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе
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30 октября 2018, 02:36
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Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов
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30 октября 2018, 02:06
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Самарчанка чуть не убила мужа, который ее «воспитывал»
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30 октября 2018, 11:32
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Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста
В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали …
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29 октября 2018, 05:06
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Взял шоколад на 3000 рублей: самарца подозревают в краже лакомства
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29 октября 2018, 09:52
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В Самаре сын забил до смерти больную мать
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29 октября 2018, 08:36
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Спасатели достали из-под завалов тело погибшего при взрыве коттеджа в Самаре
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25 октября 2018, 09:02
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Причины взрыва газа в самарском коттедже выяснит специальная комиссия
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25 октября 2018, 12:44
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Возбуждено уголовное по факту гибели рабочего при падении крана в Самаре
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при падении строительного крана. Оно заведено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает региональное СУ СК РФ.
Напомним, инцидент произошел днем, 24 …
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25 октября 2018, 11:28