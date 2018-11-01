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Вечеринкой на «Даче со слонами» заинтересовалась прокуратура

Вечеринкой на «Даче со слонами» заинтересовалась прокуратура

Продолжение скандальной истории с гламурной вечеринкой на территории самарского памятника федерального значения - дачи купца Константина Головкина, где после реконструкции планируют открыть новый музейный комплекс. Напомним, 12 октября там праздновали открытие бутика одного из британских модных брендов. После того, как 
1 ноября 2018, 09:23
В блогах: в Самаре снесли ДК

В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?

Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.

"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на 
1 ноября 2018, 05:13
В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - 
1 ноября 2018, 05:06
В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В суд Октябрьского района направлено уголовное дело в отношении трех членов некоммерческого партнерства коллегии адвокатов Самарской области «Дэ-юре» и ПАСО СОКА. В зависимости от роли каждого их подозревают в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

По версии следствия, в 2015 
1 ноября 2018, 04:59
В Тольятти мужчина задушил любимую, которая кричала во сне

В Тольятти мужчина задушил любимую, которая кричала во сне

Полицейские из Тольятти расследовали настоящую криминальную драму: в своей постели в квартире дома на улице Новопромышленной была убита 58-летняя женщина. По материалам делам, семейная пара легла спать после совместных посиделок с алкоголем. Во сне пенсионерка начала кричать, и, недолго думая, 
1 ноября 2018, 01:04
Высокий и с татуировками: в Самарской области ищут подозреваемого в убийстве

Высокий и с татуировками: в Самарской области ищут подозреваемого в убийстве

В Самарской области разыскивают молодого человека, которого подозревают в убийстве. Преступление произошло 29 октября в квартире дома по улице Тополиной в Тольятти. В помещении нашли тело 41-летнего мужчины. Его смерть была насильственной, эксперты определили, что он получил различные травмы. В 
1 ноября 2018, 09:25
У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы

У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы

Очередной скандал в хоккейном клубе "Лада". По результатам плановой прокурорской проверки в отношении ряда тренеров возбуждены уголовные дела. Процедура мониторинга соответствия документов об образовании занимаемым должностям прошла летом этого года.

Выяснилось, что в детско-юношеской школе "Лада" работают 4 тренера, 
31 октября 2018, 10:43
В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Промышленном районе Самары обнаружили пугающую находку. В пятницу, 26 октября, местные жители наткнулись на пустыре неподалеку от школы на улице Аминева на полиэтиленовый пакет. В нем лежали предмет, похожий на самодельный обрез ружья и 188 патронов калибра 7,63 мм.
31 октября 2018, 12:32
В Сызрани в ночном пожаре погиб 48-летний мужчина

В Сызрани в ночном пожаре погиб 48-летний мужчина

В ночь на среду, 31 октября, в Сызрани произошел пожар, в котором погиб человек. Возгорание возникло в частном доме на улице Днепропетровской, 53. Сигнал поступил в дежурно-диспетчерскую службу в 00:36. На месте работали 22 сотрудника оперативного ведомства, которые использовали шесть 
31 октября 2018, 08:41
Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Во вторник, 30 октября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз проблемы возникли на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе — там прорвало водовод. 

- Прорыв водопровода на кольце Кирова - Заводское шоссе, по стороне Кирова в 
30 октября 2018, 02:36
В Самаре возбудили уголовное дело из-за взрыва, который уничтожил трехэтажный коттедж

В Самаре возбудили уголовное дело из-за взрыва, который уничтожил трехэтажный коттедж

Стало известно, что в областной столице завели уголовное дело по факту взрыва в трехэтажном коттедже в Железнодорожном районе. Его возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности», продолжается расследование, назначены экспертизы. На сегодняшний день основная версия - взрыв бытового газа.
30 октября 2018, 12:35
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