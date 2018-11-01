Высокий и с татуировками: в Самарской области ищут подозреваемого в убийстве … В Самарской области разыскивают молодого человека, которого подозревают в убийстве. Преступление произошло 29 октября в квартире дома по улице Тополиной в Тольятти. В помещении нашли тело 41-летнего мужчины. Его смерть была насильственной, эксперты определили, что он получил различные травмы. В