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Вечеринкой на «Даче со слонами» заинтересовалась прокуратура
Продолжение скандальной истории с гламурной вечеринкой на территории самарского памятника федерального значения - дачи купца Константина Головкина, где после реконструкции планируют открыть новый музейный комплекс. Напомним, 12 октября там праздновали открытие бутика одного из британских модных брендов. После того, как …
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1 ноября 2018, 09:23
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В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?
Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.
"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на …
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1 ноября 2018, 05:13
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В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти
Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - …
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1 ноября 2018, 05:06
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В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество
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1 ноября 2018, 04:59
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В Тольятти мужчина задушил любимую, которая кричала во сне
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1 ноября 2018, 01:04
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Высокий и с татуировками: в Самарской области ищут подозреваемого в убийстве
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1 ноября 2018, 09:25
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У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы
Очередной скандал в хоккейном клубе "Лада". По результатам плановой прокурорской проверки в отношении ряда тренеров возбуждены уголовные дела. Процедура мониторинга соответствия документов об образовании занимаемым должностям прошла летом этого года.
Выяснилось, что в детско-юношеской школе "Лада" работают 4 тренера, …
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31 октября 2018, 10:43
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В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов
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31 октября 2018, 12:32
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В Сызрани в ночном пожаре погиб 48-летний мужчина
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31 октября 2018, 08:41
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Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе
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30 октября 2018, 02:36
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за взрыва, который уничтожил трехэтажный коттедж
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30 октября 2018, 12:35