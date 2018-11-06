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«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
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Материалы по теме:

«Терра» отметила 20-летие семейным праздником

«Терра» отметила 20-летие семейным праздником

Звук приближающегося паровоза - визитная карточка торгово-развлекательного комплекса. «Гудок» в эту субботу потонул в громких криках, радостном смехе и ликовании групп поддержки. На большом семейном празднике, посвященном 20-летию телерадиокомпании «Терра», дети и взрослые, поделённые на разные возрастные группы, принимали участие 
6 ноября 2018, 09:50
Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляется. Во вторник утром на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю упал до 65.99. Это на 21 копейку ниже, чем было в пятницу вечером. Евро снизился на шесть копеек, до 75,38 рубля. Дальнейший сценарий развития событий во 
6 ноября 2018, 09:08
Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс

Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс

Не успели российские бизнесмены прийти в себя после больших затрат на оборудование своих торговых точек онлайн-кассами (срок истек 1 июля 2018-го), как пришла новость о том, что теперь им придется раскошелиться на обновление программного обеспечения этих устройств. Связано это с 
6 ноября 2018, 08:37
В блогах: как живут дети в реабилитационном центре для сирот

В блогах: как живут дети в реабилитационном центре для сирот

Блогер Ольга Шелест побывала в Отрадном в реабилитационном центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "Сейчас там находится 20 ребят, из них 11 - сироты, 9 - оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, - пишет автор. - За 
6 ноября 2018, 05:53
В блогах: доброе дело на асфальте

В блогах: доброе дело на асфальте

Блогер Михаил Суханов рассказал, что возле пешеходных переходов на перекрёстке Авроры и Дыбенко на асфальте появилась такая вот "социальная реклама". 
"Если это поможет предотвратить хоть одно ДТП и спасти жизнь зазевавшегося пешехода - уже не зря краску потратили. Доброе дело 
6 ноября 2018, 05:41
В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

Во вторник, 6 ноября, в областной столице выставили на продажу торговый центр «Мелодия», расположенный на проспекте Ленина. Объект недвижимости готовы отдать новому собственнику за 299 млн рублей. Помимо торгового центра площадью 5,38 тыс. кв.м владелец получит земельный участок площадью 10,5 
6 ноября 2018, 04:37
В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин

В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин

Гонка цен на старте. Магазины уже начали переписывать ценники на свои товары в сторону увеличения, но пока этот процесс идет завуалировано, чтобы не отпугивать покупателей. Впрочем, уже сейчас понятно, что очередные антироссийские санкции, которые могут быть приняты уже в ноябре, 
31 октября 2018, 09:49
На заседании правительства Самарской области обсудят прогнозы и бюджет

На заседании правительства Самарской области обсудят прогнозы и бюджет

В эти минуты в губернской столице началось расширенное заседание правительства Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова. На повестке дня сегодня - итоги социально-экономического развития региона, прогнозы на 2019-2020 годы, а также внесение на рассмотрение в Самарскую губернскую думу проекта 
31 октября 2018, 10:32
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