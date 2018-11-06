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«Терра» отметила 20-летие семейным праздником
Звук приближающегося паровоза - визитная карточка торгово-развлекательного комплекса. «Гудок» в эту субботу потонул в громких криках, радостном смехе и ликовании групп поддержки. На большом семейном празднике, посвященном 20-летию телерадиокомпании «Терра», дети и взрослые, поделённые на разные возрастные группы, принимали участие …
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6 ноября 2018, 09:50
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Рубль укрепляет свои позиции
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6 ноября 2018, 09:08
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Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс
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6 ноября 2018, 08:37
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В блогах: как живут дети в реабилитационном центре для сирот
Блогер Ольга Шелест побывала в Отрадном в реабилитационном центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "Сейчас там находится 20 ребят, из них 11 - сироты, 9 - оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, - пишет автор. - За …
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6 ноября 2018, 05:53
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В блогах: доброе дело на асфальте
Блогер Михаил Суханов рассказал, что возле пешеходных переходов на перекрёстке Авроры и Дыбенко на асфальте появилась такая вот "социальная реклама".
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6 ноября 2018, 05:41
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В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей
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6 ноября 2018, 04:37
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В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин
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31 октября 2018, 09:49
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На заседании правительства Самарской области обсудят прогнозы и бюджет
В эти минуты в губернской столице началось расширенное заседание правительства Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова. На повестке дня сегодня - итоги социально-экономического развития региона, прогнозы на 2019-2020 годы, а также внесение на рассмотрение в Самарскую губернскую думу проекта …
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31 октября 2018, 10:32