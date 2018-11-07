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Как в России изменится цена на бензин после Нового года
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7 ноября 2018, 07:44
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В России станет в 2,5 раза меньше магазинов, продающих алкоголь
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7 ноября 2018, 10:08
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Игорь Комаров оценил готовность Самарской области к участию в нацпроектах
В Самару с рабочим визитом прибыл полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он провел совещание, посвященное вопросу готовности Самарской области к исполнению майского указа главы государства и реализации нацпроектов. В нем также приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и …
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6 ноября 2018, 09:22
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Рубль укрепляет свои позиции
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6 ноября 2018, 09:08
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Когда нужно начинать скупать валюту?
Российский рубль сегодня незначительно, но укрепляется. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 октября, составляет 65 рублей 81 копейку. Евро — 75 рублей 32 копейки. Это на 50 копеек ниже закрытия предшествующей недели. Ослабление американской валюты происходит на фоне снижения …
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22 октября 2018, 12:16
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ВЦИОМ выяснил, что думают россияне о колебаниях курса доллара
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3 октября 2018, 11:02
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Эксперты рассказали самарцам о перспективах курса рубля
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16 августа 2018, 09:28
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Заготовки на зиму: Российские компании рекордно запаслись наличной иностранной валютой
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6 октября 2017, 12:15