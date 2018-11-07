Как в России изменится цена на бензин после Нового года … По итогам октября цены на бензин выросли на 0,4% - это данные Росстата, а за 9 месяцев текущего года топливо подорожало в общей сложности на 9 с лишним %. Самые резкие скачки были зафиксированы весной и в начале лета. Так,