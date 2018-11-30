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Материалы по теме:

Тест: угадайте советский детский фильм по одному кадру

Тест: угадайте советский детский фильм по одному кадру

Советские детские фильмы воспитали миллионы людей. Они всегда отличались не только наличием интересной сюжетной истории, но и глубокой морали. Именно поэтому, многие из этих картин, снятые десятки лет назад, не потеряли актуальность и в наши дни. Эти фильмы и сейчас 
22 ноября 2018, 07:28
Тест: что вы помните о Сталинградской битве?

Тест: что вы помните о Сталинградской битве?

19 ноября 1942 года Красная Армия начала контрнаступление, результатом которого стал полный разгром вражеских войск.
19 ноября 2018, 02:10
Тест: угадайте советскую комедию по одной цитате

Тест: угадайте советскую комедию по одной цитате

Советские комедии хочется пересматривать снова и снова. Да, в принципе, их и смотреть не обязательно, можно только слушать. Все равно по диалогам героев всегда можно понимать, что сейчас происходит на экране. Цитаты оттуда знают наизусть миллионы людей. Мы предлагаем Вам 
7 ноября 2018, 11:43
Тест: угадайте песню группы

Тест: угадайте песню группы "Ария" по двум строчкам

31 октября рок-команде исполняется 33 года.
31 октября 2018, 01:23
В блогах:

В блогах: "пройти мимо этого дома невозможно" - о музее Эльдара Рязанова в Самаре

Блогер Алексей Жирухин побывал в музее Эльдара Рязанова, недавно открытом в Самаре на улице Фрунзе.

"Это первый в стране музей выдающегося режиссера, народного артиста СССР и почетного гражданина Самары, - пишет автор. - Место выбрано неслучайно: на первом 
11 июля 2018, 10:25
Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре

Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре

В четверг, 5 июля, музей легендарного кинорежиссера Эльдара Рязанова, который открылся полтора месяца назад в Самаре, отмечает знаменательное событие. 

 

В преддверии Дня семьи, любви и верности его тысячными посетителями стали супруги, прожившие в браке более сорока лет.
 

- Это очень редкое 

5 июля 2018, 04:37
Через несколько дней в Самаре откроется музей Эльдара Рязанова

Через несколько дней в Самаре откроется музей Эльдара Рязанова

19 мая там пройдут первые экскурсии.
14 мая 2018, 09:03
Мэрия: «Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова»

Мэрия: «Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова»

В Самаре в сквере у дома №120 по улице Фрунзе, где появится музей Эльдара Рязанова, пройдет вечер, посвященный встрече Нового года. 31 декабря там запланирована праздничная программа. С 16 часов будут показывать новогодние фильмы известного режиссера. А с 18:00 начнется 

28 декабря 2017, 02:17
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