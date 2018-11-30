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Тест: угадайте советский детский фильм по одному кадру
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22 ноября 2018, 07:28
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Тест: что вы помните о Сталинградской битве?
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19 ноября 2018, 02:10
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Тест: угадайте советскую комедию по одной цитате
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7 ноября 2018, 11:43
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Тест: угадайте песню группы "Ария" по двум строчкам
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31 октября 2018, 01:23
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В блогах: "пройти мимо этого дома невозможно" - о музее Эльдара Рязанова в Самаре
Блогер Алексей Жирухин побывал в музее Эльдара Рязанова, недавно открытом в Самаре на улице Фрунзе.
"Это первый в стране музей выдающегося режиссера, народного артиста СССР и почетного гражданина Самары, - пишет автор. - Место выбрано неслучайно: на первом …
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11 июля 2018, 10:25
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Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре
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5 июля 2018, 04:37
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Через несколько дней в Самаре откроется музей Эльдара Рязанова
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14 мая 2018, 09:03
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Мэрия: «Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова»
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28 декабря 2017, 02:17