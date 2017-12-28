В Самаре в сквере у дома №120 по улице Фрунзе, где появится музей Эльдара Рязанова, пройдет вечер, посвященный встрече Нового года. 31 декабря там запланирована праздничная программа. С 16 часов будут показывать новогодние фильмы известного режиссера. А с 18:00 начнется новогодняя программа с персонажами картин Рязанова. Также запланировано караоке-шоу, будет работать открытый микрофон. Состоится викторина по крылатым фразам и мелодиям из кинофильмов Эльдара Рязанова. В восемь часов вечера будет продолжен показ кинокартин. В программе: «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Карнавальная ночь», «Зигзаг удачи» и другие. Зрители могут принести с собой елочные игрушки и украсить елку в сквере Эльдара Рязанова.
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