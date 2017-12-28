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Материалы по теме:

В Самаре чиновники сняли висевшее над Ново-Вокзальной ведро

В Самаре чиновники сняли висевшее над Ново-Вокзальной ведро

Администрация Промышленного района отчиталась в «Твиттере», что ей удалось решить необычное поручение - снять знаменитое, висящее на проводе ведро, которое недавно появилось на высоте 9-этажного дома на ул. Ново-Вокзальной. Кто ведро туда повесил - пока неизвестно. Возможно, это чья-то 
28 декабря 2017, 12:20
Самара займет 1 миллиард рублей

Самара займет 1 миллиард рублей

Администрация Самары нашла два банка, которые готовы выдать городу кредиты по 500 миллионов рублей каждый. Как сообщается на сайте госзакупок, первый конкурс выиграл ВТБ, второй - Сбербанк России. Полученный в итоге миллиард пойдет на финансирование дефицита бюджета и погашение старых 

28 декабря 2017, 10:24
47% тольяттинцев на Новый год подарят близким сладости

47% тольяттинцев на Новый год подарят близким сладости

В Тольятти самым популярным новогодним подарком для близких станут конфеты и другие сладости - их приготовили 47% горожан, выяснила служба исследований HeadHunter. Косметику и парфюмерию выбрали 39 процентов, товары для дома - 30, а алкоголь - 13 процентов. Меньше всего 

27 декабря 2017, 09:03
В блогах: Почему на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей?

В блогах: Почему на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей?

Блогер Владислав Харчев задается вопросом, "почему в Самаре на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей"? "Вы посмотрите, например, какие горки строят около Красной площади. Высотой минимум с 3-этажный дом. Ни в какое сравнение не идет с тем убожеством, что 

26 декабря 2017, 08:17
Самара заняла последнее место рейтинга «умных» мегаполисов России

Самара заняла последнее место рейтинга «умных» мегаполисов России

Самара заняла последнее, 15-е место в рейтинге «умных» городов России. Исследование опубликовал Национальный исследовательский институт технологии связи. Города-миллионники оценивались по 26 показателям. Среди них - уровень развития современных технологий управления и решения городских задач, число банкоматов, доступность Wi-Fi и каршеринга. 

26 декабря 2017, 08:08
В Самаре горка на пл. Куйбышева несколько дней будет бесплатной

В Самаре горка на пл. Куйбышева несколько дней будет бесплатной

Администрация Самары в своем аккаунте в твиттере ответила на жалобы самарцев о том, почему “нельзя на площади Куйбышева для детей сделать бесплатную горку”.

Подобные жалобы горожан появились и в других социальных сетях за прошедшие выходные. Например, в паблике ВКонтакте 
25 декабря 2017, 01:03
В новогоднюю ночь движение транспорта в Самаре ограничат до утра

В новогоднюю ночь движение транспорта в Самаре ограничат до утра

В Самаре в новогоднюю ночь временно ограничат движение транспорта. Дороги в районе площади Куйбышева будут перекрыты до утра. Кроме того, там с 20 часов 31 декабря до 8:00 1 января будет запрещена стоянка и парковка машин. Изменятся схемы движения общественного 

22 декабря 2017, 04:03
Зажигай на Родине – вместе с «ТЕРРОЙ - РЕН ТВ»!

Зажигай на Родине – вместе с «ТЕРРОЙ - РЕН ТВ»!

В новогодние праздники телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ» порадует зрителей любимой музыкой, лучшими отечественными мультфильмами и премьерами документальных проектов.

Новый год «ТЕРРА - РЕН ТВ» встретит марафоном «Легенд Ретро FM». 31 декабря звёзды российской и мировой музыкальной сцены 70-х, 80-х и 

22 декабря 2017, 02:55
В Самаре отметили юбилей Эльдара Рязанова

В Самаре отметили юбилей Эльдара Рязанова

18 ноября нашему прославленному земляку исполнилось бы 90 лет. В конце года планируется открытие музея кинорежиссера. Экспонаты для него частично передала в дар семья Рязанова, а также его самарские и московские родственники.
20 ноября 2017, 05:31
На самарском вокзале зазвучит музыка из фильмов Эльдара Рязанова

На самарском вокзале зазвучит музыка из фильмов Эльдара Рязанова

В субботу, 18 ноября, на самарском вокзале зазвучит музыка из фильмов Эльдара Рязанова. Состоится концерт, посвященный памяти известного режиссера и приуроченный к 90-летию со дня его рождения.

«В 18:00 в зале ожидания железнодорожного вокзала Самары прозвучат 30 композиций из фильмов Эльдара 

17 ноября 2017, 12:57
В литмузее Самары отметят день рождения Эльдара Рязанова

В литмузее Самары отметят день рождения Эльдара Рязанова

18 ноября в Самаре отметят день рождения Эльдара Рязанова. В этот день известному режиссеру, которого не стало в 2015 году, исполнилось бы 90 лет. Напомним, Эльдар Рязанов родился в Самаре и в детстве жил в доме №120 по улице Фрунзе. 
15 ноября 2017, 03:10
Дмитрий Азаров обсудил с вдовой Эльдара Рязанова открытие музея культового режиссера

Дмитрий Азаров обсудил с вдовой Эльдара Рязанова открытие музея культового режиссера

После открытия памятника почетному гражданину Самары и культовому советскому режиссеру Эльдару Рязанову временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров встретился с его вдовой — Эммой Абайдуллиной. На встрече обсудили открытие музея Рязанова в областной столице. Абайдуллина рассказала, что сейчас подбираются фотографии, 

30 октября 2017, 01:21
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