21 октября в полицию поступило сообщение из одной из самарских больниц. Туда доставили 41-летнего мужчину с ножевым ранением. Приступившие к расследованию правоохранители выяснили, что травму ему причинил 40-летний, ранее не судимый мужчина. По информации полиции, оба участника конфликта работают дворниками. В какой-то момент они поссорились из-за качества уборки одного из дворов.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого на месте происшествия и доставили в отдел для разбирательства. Злоумышленник раскаялся в содеянном, признал свою вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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