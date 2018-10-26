В Самарской области вынесли приговор трем жителям Сызрани, которые убили своего знакомого с особой жестокостью. Во время судебного процесса было установлено, что трое нигде не работающих мужчин из Сызрани, которые к тому же регулярно «принимали на грудь», 8 декабря прошлого