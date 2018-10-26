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В Самарской области сожгли поле конопли
В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли …
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26 октября 2018, 02:35
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В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»
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26 октября 2018, 02:18
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В Самарской области прикрыли две точки сбора исламских радикалов
В Самарской области обнаружили две точки, которые посещали исламские радикалы. Одна из них располагалась на третьем этаже гостиницы в Железнодорожном районе. Религиозная группа собиралась без уведомления Министерства юстиции РФ и Регионального духовного управления мусульман Самарской области (РДУМСО). Многие из посетителей …
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26 октября 2018, 01:55
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Самара,Тольятти и Новокуйбышевск включены в проект «Умный город»
Самара, Тольятти и Новокуйбышевск вошли в федеральный проект «Умный город». Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы при минстрое России. В трех городах региона будут претворять в жизнь пилотные проекты технологических решений, комплексов и программных продуктов. Как …
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26 октября 2018, 12:50
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До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут
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26 октября 2018, 12:26
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Прожиточный минимум для самарских пенсионеров остался прежним
Областная дума установила прожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год. Он остался прежним - 8413 рублей. Эта сумма используется для определения размера социальной доплаты к пособию неработающим пенсионерам, у которых размер выплаты с учетом всех надбавок меньше прожиточного минимума. …
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26 октября 2018, 11:49
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В Самарской области водитель обматерил сотрудников ДПС и попал в суд
Суд Челно-Вершинского района рассмотрел дело 42-летнего местного жителя. Его обвиняли в оскорблении представителя власти. Как говорится в сообщении облпрокуратуры, 25 июля экипаж ДПС остановил автомобиль ВАЗ-2110. У водителя были все признаки алкогольного опьянения. Мужчина обматерил полицейских в присутствии свидетелей, сообщает …
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26 октября 2018, 11:37
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Мусором в Самарской области займется «Экостройресурс»
В Самарской области выбрали регионального оператора, который с 1 января следующего года будет отвечать за сбор, перевозку, обработку, утилизацию и обезвреживание твердых бытовых отходов. По результатам конкурса, проведенного областным Минэнерго, им стала самарская фирма «Экостройресурс». С ней будет заключен договор …
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26 октября 2018, 10:02
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В Сызрани пьяные гости забили хозяина кирпичом
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26 октября 2018, 08:39
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Стали известны эксклюзивные подробности дела экс-заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области
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25 октября 2018, 09:12
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В самарских автобусах и трамваях могут ввести пересадочный тариф
В общественном транспорте Самары - автобусах, троллейбусах,трамваях и метро могут ввести пересадочный тариф. По словам руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина,такую систему используют и в других городах. В том же Екатеринбурге пассажиры могут приобрести проездные на 30 минут за 28 рублей …
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25 октября 2018, 04:53
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Женщину изнасиловали в строительном вагончике в Самаре
На днях в полицию обратилась 41-летняя жительница Самары. Она рассказала, что стала жертвой изнасилования. В Куйбышевском районе на нее напал неизвестный, затащил в строительный вагончик и там надругался над ней.
Правоохранители установили точный адрес места преступления и приметы злоумышленника. Через некоторое …
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25 октября 2018, 10:49
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Фирму, которая строила стадион «Самара Арена», признали банкротом
Арбитражный суд Татарстана признал финансово несостоятельной компанию, которая строила стадион «Самара Арена». Речь идет о фирме «Татдорстрой». Иск о банкротстве поступил от московского общества «МК-Логистика», которому казанское предприятие задолжало более 9 миллионов рублей. В отношении последнего введена процедура наблюдения. Арбитражному …
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23 октября 2018, 11:15