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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы

У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы

Очередной скандал в хоккейном клубе "Лада". По результатам плановой прокурорской проверки в отношении ряда тренеров возбуждены уголовные дела. Процедура мониторинга соответствия документов об образовании занимаемым должностям прошла летом этого года.

Выяснилось, что в детско-юношеской школе "Лада" работает 4 тренера, 
31 октября 2018, 10:43
В Самаре начался процесс по делу бывших топ-менеджеров «Прогресса»

В Самаре начался процесс по делу бывших топ-менеджеров «Прогресса»

В Кировском районном суде Самары начался процесс по уголовному делу в отношении главного инженера РКЦ "Прогресс" Сергея Тюлевина и начальника управления финансов Светланы Кирилиной, дочери экс-гендиректора завода Александра Кирилина. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями и расходовании бюджетных средств. Потерпевшим по 
31 октября 2018, 10:32
На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона

На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона

Бюджет Самарской области на следующий год планируется с небольшим профицитом, несмотря на то, что выпадающие доходы из-за изменений в законодательстве превысят 6 миллиардов рублей. В среду проект главного финансового документа обсудили на расширенном заседании регионального правительства. В мероприятии приняли участие 
31 октября 2018, 10:17
В Тольятти умерла годовалая девочка, которую избил пьяный отец

В Тольятти умерла годовалая девочка, которую избил пьяный отец

В Тольятти следователи предъявили обвинение в преступлении по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего причинение смерти по неосторожности» 27-летнему местному жителю. По версии следствия, жертвой парня стала его собственная дочка.

Во вторник, 30 октября, примерно в 10 часов 
31 октября 2018, 09:21
Самарский балет «Эсмеральда» номинирован на «Золотую Маску»

Самарский балет «Эсмеральда» номинирован на «Золотую Маску»

В среду, 31 октября, Российская театральная премия «Золотая Маска» опубликовала список номинантов сезона 2017/18. В номинации лучший балетный спектакль отмечен балет «Эсмеральда» Самарского театра оперы и балета, а его постановщик Юрий Бурлака выдвинут в номинации «лучшая работа балетмейстера-хореографа». С постановкой 
31 октября 2018, 05:27
На «Самара Арене» прошел один из статусных матчей сезона

На «Самара Арене» прошел один из статусных матчей сезона

Один из самых статусных матчей сезона состоялся накануне на новом стадионе «Самара-Арена». В рамках российской премьер-лиги «Крылья Советов» сыграли с лидером турнирной таблицы - петербургским «Зенитом». 
 
Матч против лидирующего в турнире российской премьер-лиги «Зенита», стал испытанием не только для «Крыльев», отчаянно 
30 октября 2018, 08:53
«Сегодня мы заслуживали большего»: «Крылья Советов» уступили «Зениту»

«Сегодня мы заслуживали большего»: «Крылья Советов» уступили «Зениту»

В понедельник, 29 октября, в матче 12-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» питерский «Зенит». На игре присутствовали 27 102 зрителя. Хозяева поля уступили лидеру чемпионата с преимуществом в одно очко, матч завершился со счетом 0:1. 
29 октября 2018, 09:44
На матч «Крылья Советов» - «Зенит» придут 26 тысяч болельщиков

На матч «Крылья Советов» - «Зенит» придут 26 тысяч болельщиков

В понедельник, 29 октября, на матче 12-го тура российской Премьер-лиги на стадионе «Самара Арена» должны побывать до 26 тысяч болельщиков. 

- На матче ожидается до 26 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат 700 болельщиков, - сообщили представители питерского клуба.
 
Известно, что на 
29 октября 2018, 03:02
В Самаре появились еще одни «Крылья Советов»

В Самаре появились еще одни «Крылья Советов»

В понедельник, 29 октября, в перерыве матча между самарскими «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» болельщикам представят новую регбийную команду, которая будет выступать под брендом «Крыльев Советов». Планируется, что она будет участвовать в Чемпионате России среди любительских коллективов. Команду сформируют на 
29 октября 2018, 10:56
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