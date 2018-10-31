На «Самара Арене» прошел один из статусных матчей сезона Один из самых статусных матчей сезона состоялся накануне на новом стадионе «Самара-Арена». В рамках российской премьер-лиги «Крылья Советов» сыграли с лидером турнирной таблицы - петербургским «Зенитом». … Матч против лидирующего в турнире российской премьер-лиги «Зенита», стал испытанием не только для «Крыльев», отчаянно