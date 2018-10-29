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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

До конца 2018 года в общественном транспорте Самары планируют ввести оплату банковскими бесконтактными картами. Как сообщили в городском департаменте транспорта, на стоимость проезда это никак не повлияет - тариф для пассажиров останется на уровне расчета с помощью транспортных карт, то 
29 октября 2018, 05:37
В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В воскресенье, 4 ноября, в областной столице пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». На этот раз ее слоганом стали слова «Искусство объединяет». В этом году акция приурочена ко Дню народного единства, в ней будут участвовать дома культуры, библиотеки, музеи, галереи. Для 
29 октября 2018, 05:25
Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали 
29 октября 2018, 05:06
В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область поступили 614 350 доз противогриппозной вакцины для взрослых. Как сообщает региональный минздрав, в ближайшие дни ее развезут по медицинским учреждениям. Напомним, что детская вакцина уже отправлена в поликлиники и больницы. Вторая партия поступила в регион 24 октября, 
29 октября 2018, 04:38
В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина

В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина

Стало известно, что сельскохозяйственная ярмарка в Самаре будет работать до 25 ноября. Однако, она поменяет локацию -  ее решили перенести на площадку около музея Алабина. 
 
- Учитывая благоприятные погодные условия и социальную значимость сельскохозяйственной ярмарки, департаментом разработана концепция ее переноса на 
29 октября 2018, 03:27
Взял шоколад на 3000 рублей: самарца подозревают в краже лакомства

Взял шоколад на 3000 рублей: самарца подозревают в краже лакомства

За помощью к полицейским обратились сотрудники торговой точки на улице Солнечной в Кировском районе Самары. Они рассказали, что неизвестный украл из магазина плитки шоколада на 3000 рублей. Прибывшие на место событий силовики опросили персонал супермаркета, очевидцев и просмотрели записи камер 
29 октября 2018, 09:52
В Самарской области водитель обматерил сотрудников ДПС и попал в суд

В Самарской области водитель обматерил сотрудников ДПС и попал в суд

Суд Челно-Вершинского района рассмотрел дело 42-летнего местного жителя. Его обвиняли в оскорблении представителя власти. Как говорится в сообщении облпрокуратуры, 25 июля экипаж ДПС остановил автомобиль ВАЗ-2110. У водителя были все признаки алкогольного опьянения. Мужчина обматерил полицейских в присутствии свидетелей, сообщает 
26 октября 2018, 11:37
Эксперты рассказали о самых популярных финансовых махинациях в Самаре

Эксперты рассказали о самых популярных финансовых махинациях в Самаре

Областная прокуратура рассказала о самых распространенных финансовых махинациях, зафиксированных в нашем регионе. Если еще в 2013-м году в Самарской области объем незаконного оборота обналиченных денег достигал 860 миллиардов рублей, то в 2017-м эта цифра была в 122 раза меньше - 
26 октября 2018, 10:50
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