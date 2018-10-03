Уже летом следующего года в России может быть введена новая система оплаты электроэнергии для населения. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак. По более дорогим тарифам счета начнут выставлять тем, у кого потребление превышает определенную норму.
К вопросу дифференцированных тарифов для населения, в зависимости от объемов потребляемой электроэнергии, российское правительство обращается не впервые. В 2013-м году в ряде регионов был проведен эксперимент, там ввели так называемые социальные нормы, в среднем, по 50 киловатт/час в месяц на человека. Если гражданин тратил больше, то платил по повышенной ставке. К слову, Самарская область, первоначально включенная в число "счастливчиков" из него была в итоге исключена. Сам же эксперимент провалился - соцнормы признали слишком низкими. Теперь же называют другие цифры - одни источники 300 киловатт в час, вице-премьер Дмитрий Козак говорил о шестистах. Впрочем, теперь это норматив не на человека, а на квартиру.
«Если будет на квартиру, допустим 300 кВт/ч, то, в принципе, никто этого и не заметит, что у нас есть какие-то социальные нормы. То есть люди будут платить как и платили по тому тарифу, который определен государством. Тариф будет повышаться только при превышении минимальных норм. Но эти расценки будут регулироваться государством, - пояснил Руководитель регионального центра "ЖКХ-контроль" Виктор Часовских.
Однако с такой точкой зрения согласны не все эксперты.
«Еще вводится смена понятий, за что начисления производят и кто может пользоваться льготами. Если раньше норма рассчитывалась на человека, то теперь будет на точку подключения. И нужно понимать, что такие категории , как многодетные семьи, имея достаточно большое жилье будут в этом смысле ущемляться в правах», - считает Директор ТК "Технологии управления" Алексей Ульянин.
Сам Дмитрий Козак в качестве примера привел не многодетные семьи, а граждан, проживающих в коттеджах, огромных дачах и виллах. И упомянул, что их потребление электроэнергии вполне сравнимо с промышленными объектами. К слову, и такая практика не редкость.
«У нас очень много организаций в домах, которые используют эту электроэнергию. Используют ее для каких-то своих производств. Этого делать в жилых домах нельзя, , но это есть. Они могут потреблять свыше 600 киловатт/часов электроэнергии в месяц. Это уже небольшой заводик», - говорит Виктор Часовских
Госчиновники собираются ввести новую систему тарифов для населения уже летом следующего года, хотя подводных камней здесь хватает.
Сами энергетики эту тему пока не комментируют, впрочем неофициально рассказывают - если будут введены дифференцированные тарифы для населения, возникнет сразу несколько проблем. Во-первых, чтобы посчитать, кто и сколько должен платить, необходимо будет разработать и внедрить дорогостоящее программное обеспечение. И еще один момент - несомненно упадет платежная дисциплина.
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