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В Тольятти находить стихийные свалки будет «Дрон-патрульный»
В Автограде для наблюдения за лесными массивами и городскими территориями будут использовать «Дрон-патрульный». Прибор будет выявлять несанкционированные свалки, лесные пожары и проверять ситуацию на полигонах хранения твердых бытовых отходов. Сейчас уже проведено два испытания, в том числе полеты над лесом …
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3 октября 2018, 02:15
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На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки
В областной столице изменится схема движения транспорта на Московском шоссе. На участке магистрали в районе Центрального автовокзала постоянно возникают серьезные пробки и заторы, решить проблему попробуют с помощью светофоров.
Как сообщили представители автоматический системы управления дорожным движением (АСУДД), на …
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3 октября 2018, 01:45
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В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»
Стало известно, что подряд на завершение строительства станции метрополитена «Алабинская» будет отдан АО «Волготрансстрой-9» (входит в самарскую ГК «Волгатрансстрой»). Компания подала единственную заявку на участие в аукционе. Подрядчик выполнит строительно-монтажные работы второго этапа строительства очереди пятого пускового комплекса станции «Алабинская». …
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3 октября 2018, 10:46
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В Самарской области 48 человек тушили 700 тонн сена
Во вторник вечером, 2 октября, в 19:10 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях сообщили, что в Хворостянском районе возник серьезный пожар. По словам собеседника сотрудника оперативного ведомства, возгорание произошло на улице Советской в поселке Студенцы. Там горело 700 тонн …
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3 октября 2018, 10:12
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В Китае агрессивный хряк загрыз фермера
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2 октября 2018, 03:19
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В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда
В пятницу днем, 28 сентября, на пересечении Вольской и XXII Партсъезда в Самаре внезапно выключился светофор, автомобилистам стало гораздо сложнее разбираться в обстановке, движение транспорта затруднено.
- XXII Партсъезда Вольская выключено всё, - пожаловался в Твиттере один из самарцев и …
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28 сентября 2018, 05:43
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Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре
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28 сентября 2018, 10:51
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«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп
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27 сентября 2018, 03:39
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Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона
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24 сентября 2018, 08:33
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Врио регионального министра ЖКХ Сергея Крайнева отстранили от должности
Кадровые перестановки в региональном правительстве. 24 сентября от своей должности был отстранен врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев. Об этом объявил губернатор Дмитрий Азаров. О причинах принятого решения пока информации нет. До объявления имени нового руководителя исполнять обязанности Крайнева …
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24 сентября 2018, 04:25
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Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона
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21 сентября 2018, 05:27
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Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?
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20 сентября 2018, 10:28