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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

В Тольятти находить стихийные свалки будет «Дрон-патрульный»

В Тольятти находить стихийные свалки будет «Дрон-патрульный»

В Автограде для наблюдения за лесными массивами и городскими территориями будут использовать «Дрон-патрульный». Прибор будет выявлять несанкционированные свалки, лесные пожары и проверять ситуацию на полигонах хранения твердых бытовых отходов. Сейчас уже проведено два испытания, в том числе полеты над лесом 
3 октября 2018, 02:15
На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки

На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки

В областной столице изменится схема движения транспорта на Московском шоссе. На участке магистрали в районе Центрального автовокзала постоянно возникают серьезные пробки и заторы, решить проблему попробуют с помощью светофоров.

Как сообщили представители автоматический системы управления дорожным движением (АСУДД), на 
3 октября 2018, 01:45
В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»

В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»

Стало известно, что подряд на завершение строительства станции метрополитена «Алабинская» будет отдан АО «Волготрансстрой-9» (входит в самарскую ГК «Волгатрансстрой»). Компания подала единственную заявку на участие в аукционе. Подрядчик выполнит строительно-монтажные работы второго этапа строительства очереди пятого пускового комплекса станции «Алабинская». 
3 октября 2018, 10:46
В Самарской области 48 человек тушили 700 тонн сена

В Самарской области 48 человек тушили 700 тонн сена

Во вторник вечером, 2 октября, в 19:10 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях сообщили, что в Хворостянском районе возник серьезный пожар. По словам собеседника сотрудника оперативного ведомства, возгорание произошло на улице Советской в поселке Студенцы. Там горело 700 тонн 
3 октября 2018, 10:12
В Китае агрессивный хряк загрыз фермера

В Китае агрессивный хряк загрыз фермера

Жуткий инцидент произошел на днях в городе Люпаньшуй китайской провинции Гуйчжоу. Там свиновод, привезший 15 животных на местный рынок, стал жертвой агрессивного хряка. Судя по всему, животное набросилось на мужчину, стало кусать за ногу и перегрызло ему артерию. Человек скончался 
2 октября 2018, 03:19
В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда

В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда

В пятницу днем, 28 сентября, на пересечении Вольской и XXII Партсъезда в Самаре внезапно выключился светофор, автомобилистам стало гораздо сложнее разбираться в обстановке, движение транспорта затруднено. 
 
- XXII Партсъезда Вольская выключено всё, - пожаловался в Твиттере один из самарцев и 
28 сентября 2018, 05:43
Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре

Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре

На днях экипаж ДПС в составе инспекторов Алексея Матюшина и Николая Федюнина стал свидетелем потасовки, которая произошла около сквера на улице Некрасовской. Один мужчина стоял с двумя ножами и размахивал ими перед лицом своего оппонента.

Стражи порядка немедленно обезоружили нарушителя. После 

28 сентября 2018, 10:51
«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп

«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп

В четверг днем, 27 сентября, в торгово-развлекательном центре «Аврора» на улице Аэродромной в Самаре случилось ЧП: из-за порыва коммуникаций вода затопила второй этаж в районе ирландского паба Pub47. Очевидцы опубликовали в соцсетях видеоролик с места событий: вода залила пол на 
27 сентября 2018, 03:39
Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона

Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона

Похолодало ненадолго. Синоптики обещают Поволжью второе бабье лето. Когда оно наступит и насколько тогда сдвинется отопительный сезон? Готовы ли к нему самарские коммунальщики, учитывая, что в некоторых домах после опрессовки до сих пор нет горячей воды? Смотрите программу "ЖКХ: вопросы 

24 сентября 2018, 08:33
Врио регионального министра ЖКХ Сергея Крайнева отстранили от должности

Врио регионального министра ЖКХ Сергея Крайнева отстранили от должности

Кадровые перестановки в региональном правительстве. 24 сентября от своей должности был отстранен врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев. Об этом объявил губернатор Дмитрий Азаров. О причинах принятого решения пока информации нет. До объявления имени нового руководителя исполнять обязанности Крайнева 

24 сентября 2018, 04:25
Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона

Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона

Похолодало ненадолго. Синоптики обещают Поволжью второе бабье лето. Когда оно наступит и насколько тогда сдвинется отопительный сезон? Готовы ли к нему самарские коммунальщики, учитывая, что в некоторых домах после опрессовки до сих пор нет горячей воды? Смотрите программу "ЖКХ: вопросы 

21 сентября 2018, 05:27
Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Для оценки ситуации в сфере ЖКХ эксперты агентства РИА Рейтинг на основе данных Росстата рассчитали долю расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в росийских регионах. На основании этих данных и был составлен их рейтинг. По итогам 2017 

20 сентября 2018, 10:28
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