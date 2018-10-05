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Материалы по теме:

В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы

В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы

Экологическую ситуацию в Тольятти и появление неприятных запахов и смога обсуждали 4 октября на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова. На нем присутствовали руководители промышленных предприятий, профильных ведомств, контролирующих органов и общественники. Директор Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова заявила, что 
5 октября 2018, 12:23
Друг Оушена: неизвестный залез в бункер Сталина и кое-что украл

Друг Оушена: неизвестный залез в бункер Сталина и кое-что украл

В ночь с 3 на 4 октября в Самаре неизвестный проник в бункер Сталина. Охранник в это время находился на одном из этажей сооружения, поэтому не заметил, что в здание зашли посторонние. По словам осведомленного источника, грабитель забрал только видеорегистратор, 
5 октября 2018, 11:44
Заплатит в десятки раз больше: на автозаправке на Мичурина сорвали пломбу со счетчика

Заплатит в десятки раз больше: на автозаправке на Мичурина сорвали пломбу со счетчика

Коммунальщики регулярно обходят абонентов - юридических лиц, чтобы снять показания и осмотреть счетчики и пломбы на обводных линиях. За 9 месяцев этого года выявили 26 случаев срыва пломб и использования воды в обход приборов учета. В конце сентября на заправке 
5 октября 2018, 11:21
Самарец задолжал своему сыну 690 тысяч рублей

Самарец задолжал своему сыну 690 тысяч рублей

В отдел судебных приставов Советского района Самары пришел исполнительный лист о взыскании с местного жителя алиментов в пользу его несовершеннолетнего сына. Мужчина не перечислил вовремя своему ребенку 690 тысяч рублей. За должником не числилось никакого имущества, денег на счетах в 
5 октября 2018, 11:01
В Сызрани пациент «под кайфом» размахивал ножом и пугал врачей

В Сызрани пациент «под кайфом» размахивал ножом и пугал врачей

В ночь на четверг, 4 октября, к полицейским в Сызрани обратились врачи из городской больницы. Они рассказали, что 22-летний мужчина ведет себя неадекватно, размахивает ножом. По всей видимости, устроивший дебош пациент находился под воздействием наркотиков. Прибывшие в медучреждение силовики установили, 
5 октября 2018, 09:17
В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции

В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции

В четверг, 4 октября, произошел пожар на электроподстанции, расположенной на улице Образцовской в Сызрани. Сигнал о ЧП поступил на телефон дежурного в 13:25. На место событий выехали 11 человек и три единицы техники. Оказалось, что горело трансформаторное масло в помещении 
4 октября 2018, 05:05
В Самаре ночью пламя уничтожило автомобиль на улице Булкина

В Самаре ночью пламя уничтожило автомобиль на улице Булкина

В среду поздно вечером, 3 октября, пожарные выезжали тушить горящий автомобиль в Самаре. Сигнал о возгорании поступил в 22:59, на место событий отправились семь сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на улице 
4 октября 2018, 12:31
В Самаре вода подтопила несколько улиц на Металлурге

В Самаре вода подтопила несколько улиц на Металлурге

В среду, 3 октября, произошла очередная коммунальная авария на Металлурге в Самаре. Из-за утечки из водовода на улице Нагорной подтопило несколько улиц — саму Нагорную, Пугачевскую, Ставропольскую. Представители «Самарских коммунальных систем» заявили, что знают о ЧП и утечку уже зарегистрировали, 
3 октября 2018, 12:35
В Самарской области 48 человек тушили 700 тонн сена

В Самарской области 48 человек тушили 700 тонн сена

Во вторник вечером, 2 октября, в 19:10 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях сообщили, что в Хворостянском районе возник серьезный пожар. По словам собеседника сотрудника оперативного ведомства, возгорание произошло на улице Советской в поселке Студенцы. Там горело 700 тонн 
3 октября 2018, 10:12
В Китае агрессивный хряк загрыз фермера

В Китае агрессивный хряк загрыз фермера

Жуткий инцидент произошел на днях в городе Люпаньшуй китайской провинции Гуйчжоу. Там свиновод, привезший 15 животных на местный рынок, стал жертвой агрессивного хряка. Судя по всему, животное набросилось на мужчину, стало кусать за ногу и перегрызло ему артерию. Человек скончался 
2 октября 2018, 03:19
В Сызрани случился пожар у мужского монастыря

В Сызрани случился пожар у мужского монастыря

Сегодня, 29 сентября, около 8 часов утра, в центре Сызрани случился огонь. Как передает «Маленькая Сызрань», вызов на пульт дежурного диспетчера поступил из Свято-Вознесенского мужского монастыря. На территории религиозного учреждения загорелся мусор. На место пожара уже через 30 минут 
29 сентября 2018, 03:15
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