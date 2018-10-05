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В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы
Экологическую ситуацию в Тольятти и появление неприятных запахов и смога обсуждали 4 октября на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова. На нем присутствовали руководители промышленных предприятий, профильных ведомств, контролирующих органов и общественники. Директор Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова заявила, что …
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5 октября 2018, 12:23
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Друг Оушена: неизвестный залез в бункер Сталина и кое-что украл
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5 октября 2018, 11:44
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Заплатит в десятки раз больше: на автозаправке на Мичурина сорвали пломбу со счетчика
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5 октября 2018, 11:21
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Самарец задолжал своему сыну 690 тысяч рублей
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5 октября 2018, 11:01
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В Сызрани пациент «под кайфом» размахивал ножом и пугал врачей
В ночь на четверг, 4 октября, к полицейским в Сызрани обратились врачи из городской больницы. Они рассказали, что 22-летний мужчина ведет себя неадекватно, размахивает ножом. По всей видимости, устроивший дебош пациент находился под воздействием наркотиков. Прибывшие в медучреждение силовики установили, …
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5 октября 2018, 09:17
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В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции
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4 октября 2018, 05:05
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В Самаре ночью пламя уничтожило автомобиль на улице Булкина
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4 октября 2018, 12:31
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В Самаре вода подтопила несколько улиц на Металлурге
В среду, 3 октября, произошла очередная коммунальная авария на Металлурге в Самаре. Из-за утечки из водовода на улице Нагорной подтопило несколько улиц — саму Нагорную, Пугачевскую, Ставропольскую. Представители «Самарских коммунальных систем» заявили, что знают о ЧП и утечку уже зарегистрировали, …
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3 октября 2018, 12:35
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В Самарской области 48 человек тушили 700 тонн сена
Во вторник вечером, 2 октября, в 19:10 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях сообщили, что в Хворостянском районе возник серьезный пожар. По словам собеседника сотрудника оперативного ведомства, возгорание произошло на улице Советской в поселке Студенцы. Там горело 700 тонн …
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3 октября 2018, 10:12
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В Китае агрессивный хряк загрыз фермера
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2 октября 2018, 03:19
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В Сызрани случился пожар у мужского монастыря
Сегодня, 29 сентября, около 8 часов утра, в центре Сызрани случился огонь. Как передает «Маленькая Сызрань», вызов на пульт дежурного диспетчера поступил из Свято-Вознесенского мужского монастыря. На территории религиозного учреждения загорелся мусор. На место пожара уже через 30 минут …
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29 сентября 2018, 03:15