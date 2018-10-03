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Тест: угадайте, из какой советской сказки эта цитата?
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26 сентября 2018, 04:48
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Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?
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18 сентября 2018, 04:29
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Тест: кому из героев советских фильмов принадлежит эта фраза?
Герои советских фильмов запоминались зрителям своими яркими фразами. Многие их изречения быстро становились народным достоянием и постоянно использовались в повседневном общении. Жизненные цитаты, что тут скажешь. Мы подготовили небольшой тест, в котором предлагаем немного напрячь память и вспомнить, каким именно …
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11 сентября 2018, 04:38
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Тест: угадайте актеров, озвучивших любимых героев в советских мультфильмах
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4 сентября 2018, 12:12