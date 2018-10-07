В Самарской области обещают до +18 градусов в выходные Погода в предстоящий уик-энд в Самарской области будет переменчивой. Если в пятницу и субботу синоптики обещают максимум + 14 градусов, то уже в воскресенье столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла.



В ночные часы в пятницу, 5 октября, местами …