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Бабье лето 2.0: Самару «накроет» теплый воздух из Атлантики

Бабье лето 2.0: Самару «накроет» теплый воздух из Атлантики

Сухая и солнечная погода установится в Самарском регионе больше недели. Воздух начнет прогреваться в воскресенье, а с понедельника прекратятся дожди. Завтра же, 8 октября, ожидается температурный максимум — до 19 градусов тепла. В следующие дни синоптики обещают от 10 до 
7 октября 2018, 10:17
В Самарской области обещают до +18 градусов в выходные

В Самарской области обещают до +18 градусов в выходные

Погода в предстоящий уик-энд в Самарской области будет переменчивой. Если в пятницу и субботу синоптики обещают максимум + 14 градусов, то уже в воскресенье столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла.

В ночные часы в пятницу, 5 октября, местами 
4 октября 2018, 05:46
В Самарской области со среды «зарядят» дожди

В Самарской области со среды «зарядят» дожди

С экватора рабочей недели Самарская область попадет под влияние фронтальных разделов атлантического циклона. Ожидается умеренно теплая погода с небольшими и умеренными дождями в большинстве районов. Как сообщили в Приволжском УГМС, в пятницу за холодным фронтом вновь станет холоднее.
 
В среду 
3 октября 2018, 09:19
В Самаре октябрь стартует с похолодания

В Самаре октябрь стартует с похолодания

К началу новой рабочей недели в Самарской области установится антициклональный тип погоды: ночные температуры приблизятся к 0, в отдельных районах будут заморозки, а температура воздуха днем редко будет превышать 15-градусную отметку.

В понедельник, 1 октября, будет переменная облачность без 
1 октября 2018, 08:54
В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы

В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы

В первый день новой рабочей недели в Самарской области сохранится прохладная погода без осадков. В понедельник, 20 августа, температура воздуха не поднимется выше + 25 градусов по Цельсию, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с.В последующие дни станет теплее 
20 августа 2018, 08:32
Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе

С середины недели погода в Самарской области резко изменится. Холодный фронт из центральных районов России переместится на Среднюю Волгу и на смену жаре принесет прохладный воздух и грозовые дожди. К концу недели новый антициклон вытеснит фронтальные облачные поля, осадки прекратятся, 
8 августа 2018, 02:43
Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев в августе

Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев в августе

Погода в последний месяц лета будет в России теплее, чем обычно. По сведению Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в августе ожидается в пределах 17,8-20,3 градуса, что на 0,5-0,8 выше средних температур для этого времени года. Месячное количество осадков не превысит 
1 августа 2018, 12:18
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