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Бабье лето 2.0: Самару «накроет» теплый воздух из Атлантики
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7 октября 2018, 10:17
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В Самарской области обещают до +18 градусов в выходные
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4 октября 2018, 05:46
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В Самарской области со среды «зарядят» дожди
С экватора рабочей недели Самарская область попадет под влияние фронтальных разделов атлантического циклона. Ожидается умеренно теплая погода с небольшими и умеренными дождями в большинстве районов. Как сообщили в Приволжском УГМС, в пятницу за холодным фронтом вновь станет холоднее.
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3 октября 2018, 09:19
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В Самаре октябрь стартует с похолодания
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1 октября 2018, 08:54
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В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы
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20 августа 2018, 08:32
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Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе
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8 августа 2018, 02:43
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Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев в августе
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1 августа 2018, 12:18