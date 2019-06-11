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В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной
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11 июня 2019, 04:25
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В Тольятти «Нива» сбила 82-летнюю пенсионерку во дворе
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11 июня 2019, 04:09
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В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке
Блогер Наталья Ширяева поведала про скандальную вырубку елки и других насаждений в одном из самарских дворов. "Ситуация, конечно, более чем ужасная. Один из местных жителей в один прекрасный солнечный день просто вышел во двор с пилой и устроил "зеленый …
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11 июня 2019, 02:24
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В блогах: дети самарских трущоб
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11 июня 2019, 02:16
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В Самарской области жара усилится до + 32
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10 июня 2019, 08:21
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В Самарскую область вернулась жара: сегодня до + 30
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6 июня 2019, 09:01
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В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей
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4 июня 2019, 03:12
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В Сызрани купальный сезон может начаться на неделю раньше
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3 июня 2019, 12:26
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В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу
По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, погода в начале новой рабочей недели будет неустойчивой. Через регион Поволжья будут перемещаться фронтальные разделы, вызывая на пути следования грозовые дожди, местами сильные с порывистым ветром и в отдельных районах - с градом. Температура …
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3 июня 2019, 09:07
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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К концу рабочей недели в Самарской области заметно похолодает
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15 мая 2019, 04:43
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Возможен град и порывистый ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области
В ближайшие дни погода в Самарской области испортится: синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер, дневные температуры понизятся на 2-3 градуса. В понедельник вечером, 13 мая, специалисты Приволжского УГМС обещают дожди местами, грозу. Будет дуть восточный ветер со скоростью …
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13 мая 2019, 04:37
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Синоптики рассказали, какая погода будет в начале недели в Самаре
Приволжское УГМС сообщило прогноз погоды на начало будущей рабочей недели. По данным синоптиков, снегопады практически прекратятся. В понедельник ожидается лишь небольшой снег, а вторник и среда пройдут и вовсе без существенных осадков. Сильных холодов также не ожидается: дневные температуры …
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9 декабря 2018, 03:55
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Начало новой недели обойдется без сильного похолодания
Начало новой рабочей недели в Самарской области обойдется без серьезного похолодания. Во всяком случае, об этом свидетельствуют данные Приволжского УГМС.
В понедельник будет по-летнему тепло. Воздух прогреется до 15-20 градусов выше нуля. Ветер будет дуть с юго-запада со …
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8 октября 2018, 11:06
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В Самаре октябрь стартует с похолодания
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1 октября 2018, 08:54
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В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы
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20 августа 2018, 08:32
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