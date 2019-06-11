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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.06.2019 
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В блогах: дети самарских трущоб

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В Самарской области жара усилится до + 32

В начале новой рабочей недели в Самарской области сохранится малооблачная сухая погода с постепенным нарастанием жары. В понедельник, 10 июня, малооблачно без осадков, будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 м/с, температура воздуха составит +25, +30. В ночи на вторник 
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В Самарской области снова стало жарко - в четверг, 6 июня, будет малооблачная погода без осадков, северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Воздух прогреется + 25, + 30 градусов по Цельсию. В ночи на пятницу и субботу, 7 и 8 
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В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей

В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей

В этом году в Тольятти откроют 5 пляжей. Для сравнения: в прошлом сезоне официально купаться можно было лишь на одном — Итальянском. Планируется, что открытие мест отдыха состоится 10 или 15 июня, сейчас их готовят к приему посетителей. По словам 
4 июня 2019, 03:12
В Сызрани купальный сезон может начаться на неделю раньше

В Сызрани купальный сезон может начаться на неделю раньше

Купальный сезон в Сызрани может стартовать на неделю раньше - в понедельник, 3 июня, в горадминистрации заявили о возможном переносе даты открытия пляжей с 15 на 7 июня. Причины банальны - жаркая погода и чистая акватория Волги. Планируется, что купальный 
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В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу

В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу

По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, погода в начале новой рабочей недели будет неустойчивой. Через регион Поволжья будут перемещаться фронтальные разделы, вызывая на пути следования грозовые дожди, местами сильные с порывистым ветром и в отдельных районах - с градом. Температура 
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

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31 мая 2019, 03:58
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
К концу рабочей недели в Самарской области заметно похолодает

К концу рабочей недели в Самарской области заметно похолодает

Погода в Самарской области снова не радует - в среду, 15 мая, вечером в большинстве районов обещают дождь, грозу, возможен град. При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В ближайшие дни Среднее Поволжье окажется в зоне влияния холодного 
15 мая 2019, 04:43
Возможен град и порывистый ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

Возможен град и порывистый ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

В ближайшие дни погода в Самарской области испортится: синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер, дневные температуры понизятся на 2-3 градуса. В понедельник вечером, 13 мая, специалисты Приволжского УГМС обещают дожди местами, грозу. Будет дуть восточный ветер со скоростью 
13 мая 2019, 04:37
Синоптики рассказали, какая погода будет в начале недели в Самаре

Синоптики рассказали, какая погода будет в начале недели в Самаре

Приволжское УГМС сообщило прогноз погоды на начало будущей рабочей недели. По данным синоптиков, снегопады практически прекратятся. В понедельник ожидается лишь небольшой снег, а вторник и среда пройдут и вовсе без существенных осадков. Сильных холодов также не ожидается: дневные температуры 
9 декабря 2018, 03:55
Начало новой недели обойдется без сильного похолодания

Начало новой недели обойдется без сильного похолодания

Начало новой рабочей недели в Самарской области обойдется без серьезного похолодания. Во всяком случае, об этом свидетельствуют данные Приволжского УГМС.

В понедельник будет по-летнему тепло. Воздух прогреется до 15-20 градусов выше нуля. Ветер будет дуть с юго-запада со 
8 октября 2018, 11:06
В Самаре октябрь стартует с похолодания

В Самаре октябрь стартует с похолодания

К началу новой рабочей недели в Самарской области установится антициклональный тип погоды: ночные температуры приблизятся к 0, в отдельных районах будут заморозки, а температура воздуха днем редко будет превышать 15-градусную отметку.

В понедельник, 1 октября, будет переменная облачность без 
1 октября 2018, 08:54
В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы

В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы

В первый день новой рабочей недели в Самарской области сохранится прохладная погода без осадков. В понедельник, 20 августа, температура воздуха не поднимется выше + 25 градусов по Цельсию, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с.В последующие дни станет теплее 
20 августа 2018, 08:32
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