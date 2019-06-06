|
В блогах: развитие самарских территорий
Блогер Евгений Синюков обращается к властям с вопросом, почему они не развивают окраины Самары, на примере поселка Толевый. «Это же Железнодорожный район. Отнюдь не Кировский или Советский. Он граничит с Ленинским и Октябрьским районами - самыми цивильными и благополучными …
|
6 июня 2019, 10:22
|
В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной
|
6 июня 2019, 10:02
|
В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп
Шокирующие фото выложил в «Инстаграме» самарский блогер Юрий Прокофьев. "Вот что сегодня можно найти на месте размытого деревенского погоста на берегу Волги, - пишет автор. - Все это следствие тотального рукотворного обмеления реки. Вызванного "умными" гидрологами и "точными" прогнозами …
|
6 июня 2019, 09:40
|
В Тольятти еще на одной улице запретят стоянку машин
|
6 июня 2019, 09:24
|
В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей
|
4 июня 2019, 03:12
|
В Сызрани купальный сезон может начаться на неделю раньше
|
3 июня 2019, 12:26
|
В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу
По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, погода в начале новой рабочей недели будет неустойчивой. Через регион Поволжья будут перемещаться фронтальные разделы, вызывая на пути следования грозовые дожди, местами сильные с порывистым ветром и в отдельных районах - с градом. Температура …
|
3 июня 2019, 09:07
|
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
|
31 мая 2019, 03:58
|
Гроза и +32: синоптики рассказали, какая погода будет в первый день лета
|
30 мая 2019, 04:56
|
В последние дни мая Самарскую область накроет жара
|
29 мая 2019, 09:20
|
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
|
23 мая 2019, 05:06
|
В Самарской области зарегистрировали рекордно низкую температуру
В ночь на вторник. 21 мая, в Самарской области была зафиксирована рекордно низкая температура для этого времени года. По данным Приволжского УГМС, на метеостанции «Авангард» в Алексеевском районе столбик термометра упал до -2,8 градусов по Цельсию. Предыдущий минимум температуры …
|
21 мая 2019, 12:12
Мы Вам перезвоним!