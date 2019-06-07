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В Самаре в выходные перекроют улицу Максима Горького
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7 июня 2019, 05:11
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В Самаре меняют трубу на Ташкентской, которая рванула в январе
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7 июня 2019, 04:08
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В блогах. Самарская область: природа под Луначарским
Блогер Алексей Авдейчев показал природу в окрестностях посёлка Луначарский Ставропольского района. "Посёлок расположен на живописном левом берегу Куйбышевского водохранилища. Вдали виднеется село Ягодное. Выше по течению находится посёлок Висла. Берег здесь фантастической красоты. За красивой природой необязательно ехать за границу, …
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7 июня 2019, 02:51
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В блогах: Дожили. По Самаре бегают олени
В паблике "Подслушано Самара" удивились появлению маленького олененка в городе. Местные жители увидели его на 3-й просеке. "Ладно хоть, не слоны", - пошутили читатели в комментариях. Некоторые прониклись жалостью к заблудившемуся зверю, выражая ему сочувствие. "Бедные животные, какой ужас …
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7 июня 2019, 02:42
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В Самаре ресторан заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку
Почти два миллиона рублей должны выплатить владельцы одного из ресторанов на улице Алма-Атинской в Самаре. Место отдыха было самовольно подключено к централизованным сетям водоотведения, сообщили в «РКС-Самара». Самовольную врезку в канализацию нашли еще два года назад, летом 2017 года. Коммунальщики …
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7 июня 2019, 12:52
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Трупы якобы отдавали за деньги: в Чапаевске задержали патологоанатома и судмедэксперта
В Сети появилось видео операции правоохранителей в Чапаевске. По предварительной информации, местный житель подал в полицию заявление, в котором сообщал о якобы вымогательстве у него денег за услуги, которые должны предоставлять бесплатно. По информации областного Главка полиции, в рамках проверки …
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7 июня 2019, 10:35
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Житель Сызрани попался при получении 5,2 млн рублей
33-летнего жителя Сызрани задержали с поличным сотрудники УФСБ России по Самарской области. Сейчас этого человека подозревают в покушении на мошенничество. По версии следствия, он планировал получить от частного предпринимателя 12 млн рублей под предлогом оказания содействия в получении разрешения на условно …
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7 июня 2019, 09:42
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Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны
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6 июня 2019, 03:22
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Собрали 3 млн: в Тольятти работала финансовая пирамида
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5 июня 2019, 12:55
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Мост у Климовки может построить компания «Обход Тольятти»
В пятницу, 17 мая, стало известно, что хозяйственное партнерство Концессионная компания «Обход Тольятти» направила региональным властям предложение о строительстве моста через Волгу в районе села Климовка под Тольятти. Об этом рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. …
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17 мая 2019, 03:12
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Финансовый развод в рамках закона: подводные камни инвестиционного страхования
Клиенты российских банков все чаще «покупаются» на обещание повышенной доходности вложений и в итоге выясняют, что оформили не депозитный вклад, а инвестиционное страхование жизни. Это вид накопительного страхования с инвестиционной составляющей. Вложенные клиентом деньги распределяются страховой компанией между безрисковыми инвестиционными …
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19 апреля 2019, 07:52
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На какую помощь от государства могут рассчитывать промышленные предприятия Самарской области?
Сейчас из 1,5 триллионов рублей годового внутреннего регионального продукта порядка 40 % обеспечивает промышленный сектор. Разогнать его динамику в 2019 году должны сразу два национальных проекта. Один призван повысить экспорт, другой - производительность труда. Коммерсанты смогут рассчитывать на льготные кредиты, …
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5 апреля 2019, 05:20
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Что будет с курсом рубля в ближайшее время и стоит ли покупать валюту перед майскими каникулами?
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4 апреля 2019, 09:15
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Банковские счета: удобно хранить, распределять и копить средства
Современную жизнь сложно представить без банковской карты. Наличные деньги постепенно уходят в прошлое – это естественный ход развития денежного рынка. Все чаще жители крупных городов отдают предпочтение современным платежным инструментам, да и за пределами мегаполисов все больше торговых точек обзаводятся …
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31 января 2019, 02:22
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Минфин России выяснит, на чем можно сэкономить
Минфин России поищет расходные статьи бюджета, на которых можно сэкономить. Ведомство будет проводить ежегодный аудит затрат казны, чтобы определить, какие из них "лишние". Соответствующее постановление появилось на федеральном портале проектов нормативных актов. Как отмечается в документе, целью систематических обзоров станет …
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19 августа 2018, 11:29
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Букмекерская контора стала титульным спонсором самарских «Крыльев Советов»
Интрига сохранялась недолго: стало известно, кто будет титульным спонсором самарского футбольного клуба. Соглашение о сотрудничестве подписали «Крылья Советов» и букмекерская компания Parimatch. Агенство будет основным партнером клуба в 2018/2019 годах, а логотип бренда появится на форме команды в матчах российской …
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18 июля 2018, 11:28
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