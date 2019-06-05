Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет … В Самаре вынесли приговор мужчине, который убил собственную жену. Преступление произошло в ноябре прошлого года. По версии следствия, мужчина в пьяном виде нанес супруге не менее 44 ударов по голове, шее, туловищу и конечностям. От страшных травм женщина скончалась. Как