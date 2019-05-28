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Тест: угадайте советского актера по портрету
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23 мая 2019, 02:36
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Тест на знание личностей из советской истории: кто изображен на портрете?
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20 мая 2019, 11:03
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Тест: хорошо ли вы помните фильмы «Звёздные войны»?
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14 мая 2019, 04:16
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Тест: хорошо ли вы знаете фильм «В бой идут одни «старики»»?
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9 мая 2019, 12:59
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Тест: что вы знаете о взятии Берлина?
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30 апреля 2019, 01:03
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10 цитат Владимира Ленина о жизни и политике
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22 апреля 2019, 01:00
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Тест: сдадите ли вы ЕГЭ по истории?
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3 апреля 2019, 02:09
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