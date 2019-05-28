10 цитат Владимира Ленина о жизни и политике 149 лет назад родился революционер и основатель СССР Владимир Ленин. Споры вокруг оценки его деятельности не утихают до сих пор, но бесспорно одно – она оказала огромное вляние не только на российскую, но и на всю мировую историю. Жизнь Владимира …