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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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На улице Победы в Самаре появился провал в асфальте
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31 мая 2019, 12:14
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Рыба с язвами из Сызрани заразилась щучьей чумой
Выяснилось, чем была больна рыба, которую на днях выловил рыбак из Сызрани. Специалисты местной подстанции по борьбе с заболеваниями животных рассказали, что она была заражена щучьей чумой. Напомним, что житель Сызрани показал своей улов, который выудил в акватории Волги …
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31 мая 2019, 10:48
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В блогах: самарцы просят спасти детей, которые тусуются на заброшенной стройке
В паблике "Типичная Самара" соцсети "ВКонтакте" обратились к родителям, чтобы они следили за своими детьми! Авторы поста потребовали закрыть доступ к стройке, расположенной на пересечении улиц Черемшанской и Советской. «Ее для игр облюбовали дети. На стройке практически каждый вечер …
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31 мая 2019, 09:28
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В блогах: есть ли в Самарской области паллиативная помощь, или Пока они живы...
Блогер Ольга Шелест задается вопросом, есть ли в Самарской области паллиативная помощь? "Вопрос почти риторический на данный момент, - сетует автор. - Вот вчера в очередной раз участковый педиатр из обычного кашля моего ребенка раздул: "Реанимация, санация, срочная госпитализация". …
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31 мая 2019, 09:22
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В Самарской области трое рабочих погибли, когда чистили коллектор
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30 мая 2019, 08:27
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В Самарской области «четырнадцатая» врезалась в опору теплотрассы: пострадали трое
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30 мая 2019, 03:25
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Стали известны подробности смертельного ДТП под Сызранью
Стали известны детали жуткой ночной аварии в Сызранском районе. Напомним, 35-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ-217030. Как сообщили в областном ГУ МВД, перед началом движения с правой обочины автомобилист совершал разворот на 937 километре трассы М-5 «Урал», но он …
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30 мая 2019, 01:02
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Под Сызранью фура смяла «Приору»: водитель скончался
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30 мая 2019, 10:25
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В Сызрани иномарка сбила 4-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных машин
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29 мая 2019, 08:43
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В Самаре по вине автоледи в ДТП пострадал грудной ребенок
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28 мая 2019, 05:03
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Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги
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28 мая 2019, 02:51
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