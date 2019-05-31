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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
На улице Победы в Самаре появился провал в асфальте

На улице Победы в Самаре появился провал в асфальте

В пятницу, 31 мая, в столице 63-го региона случилось очередное ЧП. В районе дома № 100 по улице Победы, на пересечении с Воронежской был обнаружен очередной провал посреди дороги. Как сообщили представители МП «Благоустройство», там установили ограждение. Сейчас чиновники пытаются 
31 мая 2019, 12:14
Рыба с язвами из Сызрани заразилась щучьей чумой

Рыба с язвами из Сызрани заразилась щучьей чумой

Выяснилось, чем была больна рыба, которую на днях выловил рыбак из Сызрани. Специалисты местной подстанции по борьбе с заболеваниями животных рассказали, что она была заражена щучьей чумой. Напомним, что житель Сызрани показал своей улов, который выудил в акватории Волги 
31 мая 2019, 10:48
В блогах: самарцы просят спасти детей, которые тусуются на заброшенной стройке

В блогах: самарцы просят спасти детей, которые тусуются на заброшенной стройке

В паблике "Типичная Самара" соцсети "ВКонтакте" обратились к родителям, чтобы они следили за своими детьми! Авторы поста потребовали закрыть доступ к стройке, расположенной на пересечении улиц Черемшанской и Советской. «Ее для игр облюбовали дети. На стройке практически каждый вечер 
31 мая 2019, 09:28
В блогах: есть ли в Самарской области паллиативная помощь, или Пока они живы...

В блогах: есть ли в Самарской области паллиативная помощь, или Пока они живы...

Блогер Ольга Шелест задается вопросом, есть ли в Самарской области паллиативная помощь? "Вопрос почти риторический на данный момент, - сетует автор. - Вот вчера в очередной раз участковый педиатр из обычного кашля моего ребенка раздул: "Реанимация, санация, срочная госпитализация". 
31 мая 2019, 09:22
В Самарской области трое рабочих погибли, когда чистили коллектор

В Самарской области трое рабочих погибли, когда чистили коллектор

В четверг, 30 мая, в Самарской области произошла трагедия - на свиноферме в поселке Кировский Красноармейского района погибли три человека. По предварительной информации, 30-летний рабочий свинофермы чистил коллектор. Он долгое время не подавал признаков жизни и двое его коллег забеспокоились 
30 мая 2019, 08:27
В Самарской области «четырнадцатая» врезалась в опору теплотрассы: пострадали трое

В Самарской области «четырнадцатая» врезалась в опору теплотрассы: пострадали трое

В среду, 29 мая, произошла крупная дорожная авария в Чапаевске. В 23:00 24-летний водитель ехал на ВАЗ-2114 по улице Железнодорожной в направлении Таганрогской. Он выбрал скорость, которая не позволяла ему контролировать машину, и не сумел справиться с управлением. В итоге 
30 мая 2019, 03:25
Стали известны подробности смертельного ДТП под Сызранью

Стали известны подробности смертельного ДТП под Сызранью

Стали известны детали жуткой ночной аварии в Сызранском районе. Напомним, 35-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ-217030. Как сообщили в областном ГУ МВД, перед началом движения с правой обочины автомобилист совершал разворот на 937 километре трассы М-5 «Урал», но он 
30 мая 2019, 01:02
Под Сызранью фура смяла «Приору»: водитель скончался

Под Сызранью фура смяла «Приору»: водитель скончался

В ночь на четверг, 30 мая, в Сызранском районе произошла жуткая авария. На 935 километре трассы М-5 в районе села Переволоки столкнулись грузовик и автомобиль «Лада Приора». Как сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области, водитель легковушки не удостоверился в безопасности 
30 мая 2019, 10:25
В Сызрани иномарка сбила 4-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных машин

В Сызрани иномарка сбила 4-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных машин

Во вторник, 28 мая, во дворе жилого дома на проспекте 50 лет Октября в Сызрани произошла авария - под колеса машины угодил маленький ребенок. Примерно в 20:00 водитель иномарки «Форд» ехал по дворовой территории дома № 87, когда сбил 4-летнюю 
29 мая 2019, 08:43
В Самаре по вине автоледи в ДТП пострадал грудной ребенок

В Самаре по вине автоледи в ДТП пострадал грудной ребенок

27 мая в Самаре произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. 31-летняя женщина на «Киа Рио» ехала по улице Солнечной в сторону 6-й просеки. Автоледи не выдержала безопасную дистанцию до едущей впереди машины. В итоге иномарка «догнала» «Тойота Ленд Крузер 

28 мая 2019, 05:03
Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги

Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги

Житель Сызрани едва не потерял свою машину из-за долга в 96 тысяч рублей. Эти деньги он не заплатил за предоставление бытовых услуг от местного бизнесмена. Предприниматель свою сторону договора выполнил, но платы так и не дождался. Он обратился в суд, 
28 мая 2019, 02:51
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