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В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка

В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка

В столице 63-го региона установят ограждения на пересечении улиц Солнечной и Губанова, где накануне произошла ужасная авария, которая потрясла весь город. Напомним, во вторник 4 июня там столкнулись две иномарки, после удара одна из них отлетела на пешеходов — 
5 июня 2019, 10:49
На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков

На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков

Из-за многочисленных обращений жителей 8 и 9 кварталов поселка Мехзавод в Самаре региональное министерство транспорта и автомобильных дорог ограничит движение грузовиков на дублере Московского шоссе. Ограничение вводится с 24 июня на участке дороги от дома № 9 в 8-м квартале 
5 июня 2019, 10:02
В Самарской области подорожает проезд на электричках

В Самарской области подорожает проезд на электричках

С субботы, 15 июня, в нашем регионе увеличивается стоимость проезда на электричках, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. На участках «Самара - Зубчаниновка», «Мирная - Самара - Конструкторская», «Самара - Конструкторская», «Самара - Ягодная» при наличном расчете стоимость полного билета 
5 июня 2019, 09:25
Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры

Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры

Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти завел уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В субботу, 1 июня, дети прыгали на батуте, который находился рядом с торговым центром 
5 июня 2019, 08:25
Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто

Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто

Жительница Автограда компенсировала соседке ущерб за затопленную квартиру, когда чуть не потеряла свою иномарку. История началась с того, что жительница Тольятти обратилась в суд - она требовала компенсацию за отвалившиеся обои и вздувшийся ламинат. Квартиру женщины затопили соседи сверху. По 
4 июня 2019, 12:46
В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина

В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина

В Самаре начались работы по замене теплотрассы на улице Ташкентской. В связи с этим заехать на территорию Самарской областной клинической больницы имени Владимира Середавина привычным путем можно не везде. В зону работ попали два контрольно-пропускных пункта - в педиатрический и 
3 июня 2019, 10:11
Каким образом могут пересмотреть размер налогов на имущество и землю в Самарской области

Каким образом могут пересмотреть размер налогов на имущество и землю в Самарской области

В Самарской области могут пересмотреть размер налога на имущество и землю для ряда категорий коммерческой недвижимости. По поручению губернатора Дмитрия Азарова Минэконом и налоговики в месячный срок должны подготовить предложения о том, как оптимизировать эти сборы с минимальным ущербом для 
28 мая 2019, 08:23
Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест

Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест

В четверг, 23 мая, Самарский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрию Сазонову на два месяца — до 26 июля. Напомним, что его задержали и арестовали в июле 2018 года. Таким образом, 
24 мая 2019, 12:26
В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»

В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»

В пятницу, 17 мая, Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай. Напомним, что женщина является одним из фигурантов резонансного дела о загрязнении нефти в «Дружбе», пишет ria.ru. Ранее следователи завели уголовное 
17 мая 2019, 01:25
Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч

Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч

Житель Автограда лишился своего автомобиля, не сумев расплатиться по кредиту. В отделе судебных приставов Автозаводского района находилось исполнительное производство в отношении мужчины, с которого должны были взыскать долги. Его задолженность перед банком составляла 290 тысяч рублей, добровольно решение суда должник 
16 мая 2019, 11:28
На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

В четверг, 21 марта, на нескольких улицах в областной столице могут возникнуть проблемы с холодной водой. Сегодня коммунальщики ведут работы на водоводе диаметром 600 мм, проходящем под улицей Мичурина. В связи с этим холодную воду перевели на пониженное давление. 
21 марта 2019, 11:30
23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции

23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции

В Самаре привлекли к ответственности девушку, которая разрисовала стены насосной станции. Как рассказали в «РКС-Самара», весной прошлого года коммунальщики привели в порядок насосные станции. Совсем скоро на свежевыкрашенной стене одной из них появились изображения и надписи в стили граффити. Автор 
18 марта 2019, 12:18
В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве 
26 ноября 2018, 01:45
ФАС предлагает конфисковывать имущество за картельный сговор

ФАС предлагает конфисковывать имущество за картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба намерена усилить борьбу с картельными сговорами. Представители регулятора хотят внести поправки в уголовный кодекс, согласно которым, за такой вид экономических преступлений будет увеличена ответственность для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров.

За нарушения предлагается увеличить 
26 января 2018, 12:03
Опрос: две трети россиян сомневаются в правдивости деклараций госчиновников

Опрос: две трети россиян сомневаются в правдивости деклараций госчиновников

Каждый пятый гражданин РФ полагает, что в декларациях о доходах госчиновников, членов СФ и депутатов Госдумы отмечены все имеющиеся у них доходы и имущество (8%) или большая их часть (12%). Такой вывод сделали аналитики "Левада-Центра" в результате недавнего исследования.
При 

10 мая 2017, 09:05
Экс-директору «Авиаагрегата» Геннадию Кулакову мешают тратить деньги

Экс-директору «Авиаагрегата» Геннадию Кулакову мешают тратить деньги

Арбитражный суд Самарской области наложил арест на недвижимость и средства  бывшего гендиректора акционерного общества "Авиаагрегат" Геннадия Кулакова, которого сейчас банкротят по инициативе предприятия. Под ограничения в использовании попали его четырехкомнатная  квартира  в Железнодорожном районе Самары, дача за 5,5 млн рублей  

5 мая 2017, 10:33
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