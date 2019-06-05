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В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка
В столице 63-го региона установят ограждения на пересечении улиц Солнечной и Губанова, где накануне произошла ужасная авария, которая потрясла весь город. Напомним, во вторник 4 июня там столкнулись две иномарки, после удара одна из них отлетела на пешеходов — …
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5 июня 2019, 10:49
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На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков
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5 июня 2019, 10:02
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В Самарской области подорожает проезд на электричках
С субботы, 15 июня, в нашем регионе увеличивается стоимость проезда на электричках, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. На участках «Самара - Зубчаниновка», «Мирная - Самара - Конструкторская», «Самара - Конструкторская», «Самара - Ягодная» при наличном расчете стоимость полного билета …
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5 июня 2019, 09:25
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Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры
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5 июня 2019, 08:25
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Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто
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4 июня 2019, 12:46
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В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина
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3 июня 2019, 10:11
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Каким образом могут пересмотреть размер налогов на имущество и землю в Самарской области
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28 мая 2019, 08:23
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Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест
В четверг, 23 мая, Самарский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрию Сазонову на два месяца — до 26 июля. Напомним, что его задержали и арестовали в июле 2018 года. Таким образом, …
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24 мая 2019, 12:26
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В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»
В пятницу, 17 мая, Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай. Напомним, что женщина является одним из фигурантов резонансного дела о загрязнении нефти в «Дружбе», пишет ria.ru. Ранее следователи завели уголовное …
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17 мая 2019, 01:25
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Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч
Житель Автограда лишился своего автомобиля, не сумев расплатиться по кредиту. В отделе судебных приставов Автозаводского района находилось исполнительное производство в отношении мужчины, с которого должны были взыскать долги. Его задолженность перед банком составляла 290 тысяч рублей, добровольно решение суда должник …
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16 мая 2019, 11:28
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На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой
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21 марта 2019, 11:30
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23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции
В Самаре привлекли к ответственности девушку, которая разрисовала стены насосной станции. Как рассказали в «РКС-Самара», весной прошлого года коммунальщики привели в порядок насосные станции. Совсем скоро на свежевыкрашенной стене одной из них появились изображения и надписи в стили граффити. Автор …
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18 марта 2019, 12:18
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В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора
Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве …
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26 ноября 2018, 01:45
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ФАС предлагает конфисковывать имущество за картельный сговор
Федеральная антимонопольная служба намерена усилить борьбу с картельными сговорами. Представители регулятора хотят внести поправки в уголовный кодекс, согласно которым, за такой вид экономических преступлений будет увеличена ответственность для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров.
За нарушения предлагается увеличить …
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26 января 2018, 12:03
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Опрос: две трети россиян сомневаются в правдивости деклараций госчиновников
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10 мая 2017, 09:05
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Экс-директору «Авиаагрегата» Геннадию Кулакову мешают тратить деньги
Арбитражный суд Самарской области наложил арест на недвижимость и средства бывшего гендиректора акционерного общества "Авиаагрегат" Геннадия Кулакова, которого сейчас банкротят по инициативе предприятия. Под ограничения в использовании попали его четырехкомнатная квартира в Железнодорожном районе Самары, дача за 5,5 млн рублей …
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5 мая 2017, 10:33
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