Каждый пятый гражданин РФ полагает, что в декларациях о доходах госчиновников, членов СФ и депутатов Госдумы отмечены все имеющиеся у них доходы и имущество (8%) или большая их часть (12%). Такой вывод сделали аналитики "Левада-Центра" в результате недавнего исследования.
При этом примерно две трети респондентов думают, что отражена лишь "меньшая часть" (40%) или "ничтожно малая часть" (21%) доходов и имущества. Не определились с ответом 19% участников.
Исследование проводилось в 137 населенных пунктах 48 российских регионов. Каждый второй участник (50%) видит, что "образ и уровень жизни чиновников не соответствует заявленным доходам ".
|
Экс-директору «Авиаагрегата» Геннадию Кулакову мешают тратить деньги
Арбитражный суд Самарской области наложил арест на недвижимость и средства бывшего гендиректора акционерного общества "Авиаагрегат" Геннадия Кулакова, которого сейчас банкротят по инициативе предприятия. Под ограничения в использовании попали его четырехкомнатная квартира в Железнодорожном районе Самары, дача за 5,5 млн рублей …
|
5 мая 2017, 10:33
|
Уволенный чиновник обвинил главу Самары в некомпетентности
Самарскую мэрию со скандалом покинул руководитель управления по работе с обращениями граждан Виктор Кузьмин. После своего ухода он обвинил в некомпетентности главу города Олега Фурсова и раскритиковал реформу местного самоуправления. В своем твиттере бывший чиновник разместил открытое письмо, в котором …
|
3 мая 2017, 06:12
|
Не опоздать: сегодня последний день подачи налоговой декларации
|
2 мая 2017, 11:51
|
Социологи: Большинство россиян предпочтет работать даже при безбедной жизни
|
28 апреля 2017, 05:17
|
ВЦИОМ: число счастливых россиян достигло максимума за четверть века
Проведенный сотрудниками Всероссийского центра изучения общественного мнения опрос выявил, что доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла 85%. По словам социологов, этот показатель считается максимальным за все время аналогичных исследований с 1990 года, информирует РИА «Новости».
|
26 апреля 2017, 11:16
|
Колесо за 90 миллионов: чиновники возьмут кредит на новый аттракцион в парке Гагарина
В самарском парке имени Гагарина собираются установить колесо обозрения за 90 млн рублей. Муниципальное предприятие «Парки Самары» объявило тендер по определению банка-кредитора, который предоставит эту сумму на 5 лет, до 31 мая 2022 года. Средства нужны на приобретение, изготовление, транспортировку, …
|
25 апреля 2017, 04:53
|
Бедные самарские депутаты: доходы упали почти в 10 раз
Депутаты Самарской губернской думы шестого созыва впервые опубликовали свои декларации. Впрочем, парламентарии, работающие не первый срок, и раньше отчитывались о доходах. Как следует из отчетности, экономический кризис ударил по кошельку даже самых состоятельных из них. К слову, это справедливо и …
|
18 апреля 2017, 11:54
|
Пресс-секретарь Путина зарабатывает больше, чем президент
|
14 апреля 2017, 07:48
|
В Самарской области срочно нужен новый мост - с 2014 года
В Самарской области утвердили «Основную часть проекта планировки территории для строительства моста через Волгу в обход Тольятти с выходом на трассу М-5 в Ставропольском и Шигонском районах».
Соответствующее постановление опубликовало правительство региона. Конкурс по выбору проектировщика был объявлен областным минтрансом в …
|
14 апреля 2017, 10:14
|
Сколько получают самарцы?
|
6 апреля 2017, 03:30
|
В закрытом госинтернете для чиновников появится мессенджер
Специальный мессенджер для чиновников может начать работу в РФ. С соответствующей инициативой выступил советник президента Герман Клименко.
|
5 апреля 2017, 11:49
|
ВЦИОМ: Четверть россиян заявили о вращении Солнца вокруг Земли
|
31 марта 2017, 02:15
|
Банки посчитали доходы и убытки
|
27 января 2017, 04:20
|
Бюджет Самарской области на 2017 год может недополучить миллиарды рублей
Как заявил министр финансов Самарской области Сергей Кандеев, секвестр доходов может произойти после изменений принципов наполнения федерального бюджета на будущий год. В частности, в соответствии с уже принятыми решениями, проектом бюджета, внесенного в Госдуму, сокращается доход от налога на прибыль, …
|
14 ноября 2016, 04:49
|
Более миллиарда рублей задолжали в бюджет Самары организации, эксплуатирующие имущество муниципалитета
Эта сумма - почти десятая часть годового дохода города, который сейчас составляет около 14 миллиардов рублей. Теперь взаимоотношения между городскими властями и региональным управлением федеральной службы судебных приставов выходят на новый уровень.
|
10 октября 2016, 03:53
|
Новый налог на жилье выселит многих россиян из квартир
|
20 июля 2016, 03:50
|
В России, несмотря на кризис, богачей становится больше
|
24 июля 2015, 12:48
|
В Самаре не могут поделить имущество академии государственного и муниципального управления
Объединение двух самарских вузов - экономического университета и академии государственного и муниципального управления - под угрозой. Камнем преткновения в запущенном процессе стало недвижимое имущество последней. Сейчас корпуса учебного заведения находятся на балансе муниципалитета, а после присоединения должны стать федеральной собственностью. …
|
21 июля 2015, 03:44
|
Депутатов планируют обязать отчитываться за личные покупки
Отчитаются за покупки. Депутаты Самарской губернской думы рассмотрят в первом чтении законопроект о декларации личных расходов. Так можно назвать предложенные во время заседания комитета по законодательству поправки в документ о статусе парламентариев. Если изменения примут, то депутатам при совершении покупки …
|
15 февраля 2013, 12:03