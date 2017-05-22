Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в прошлом году заработал на 300 тысяч рублей меньше, чем в 2015-м. Это следует из опубликованной им декларации о доходах. В итоге они составили 4 миллиона 284 тысячи рублей. Из недвижимости у главы региона только гараж, есть автомобиль Lada-Xray. Доход супруги губернатора составил около 498 тысяч рублей. У нее также имеются гараж, технические помещения, земельные участки, две квартиры и жилой дом.
Председатель областного правительства Александр Нефедов заработал 3 миллиона 239 тысяч рублей. Самым богатым чиновником в областном правительстве оказался вице-губернатор Александр Кобенко с доходом в 13 миллионов 970 тысяч рублей. За ним следует другой зам. председателя правительства Александр Фетисов, задекларировавший 8 миллионов 875 тысяч рублей. Доходы остальных членов кабмина приведены ниже.
Таким образом, в этом своеобразном рейтинге Николай Меркушкин занимает седьмую строчку. К слову, экс-глава минимущества Юлия Степнова, являющаяся сейчас советником главы региона, вполне могла бы возглавить этот список. Ее доход в 2016 году составил 22 миллиона 746 тысяч рублей.
Доходы членов правительства Самарской области в 2016 году.
1. Александр Кобенко 13 млн. 970 тыс. руб.
2. Александр Фетисов 8 млн. 875 тыс. руб.
3. Станислав Казарин 5 млн. 603 тыс. руб.
4. Марина Антимонова 5 млн. 298 тыс. руб.
5. Игорь Еремин 4 млн. 754 тыс. руб.
6. Юрий Головлев 4 млн. 331 тыс. руб.
7. Николай Меркушкин 4 млн. 284 тыс. руб.
8. Сергей Безруков 3 млн. 662 тыс. руб.
9. Сергей Крайнев 3 млн. 304 тыс. руб.
10. Дмитрий Овчинников 3 млн. 294 тыс. руб.
11. Александр Нефедов 3 млн. 239 тыс. руб.
12. Валерий Юртайкин 3 млн. 111 тыс. руб.
13. Владимир Коматовский 3 млн. 076 тыс. руб.
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