Почти половина – 46% –жителей Российской Федерации заявила о своей финансовой неграмотности. Таковы итоги ежегодного мониторинга финансового поведения НИУ "Высшая школа экономики". К исследованию были привлечены респонденты старше 18 лет.
Удовлетворительными свои финансовые знания назвали 41% опрошенных. Хорошими – 11%, а отличными – 2%.
Как говорят эксперты, свыше 50% граждан РФ не ведут письменного учета доходов и расходов семейного бюджета. Почти каждый десятый не имеет точного представления, сколько средств поступило и будет израсходовано в течение месяца.
Также немногие понимают связь между риском и доходностью – чем ниже риск, тем ниже доходность. Как показало исследование, наиболее финансово грамотными являются россияне с высоким уровнем дохода, представители возрастной группы 36–45 лет, выпускники вузов, а также жители крупных городов с населением от полумиллиона человек.
|
Цена комфорта: Россияне подсчитали, сколько им нужно для нормальной жизни
|
24 мая 2017, 09:08
|
Губернатор Самарской области заработал на 300 тысяч рублей меньше
|
22 мая 2017, 03:41
|
7,6 млн рублей потратят на опрос самарцев о магистрали «Центральная»
Областной Минтранс заплатит 7,6 млн рублей за научно-исследовательскую работу перед сооружением магистрали «Центральная». Чиновники хотят установить число автомобилистов, которые станут пользоваться дорогой.
|
19 мая 2017, 12:49
|
Губернатор проконтролирует доходы подчиненных
Доходы чиновников, депутатов и их ближайших родственников губернатор Николай Меркушкин теперь будет контролировать лично. Если Губернская дума поддержит эту идею, проверять подлинность деклараций будет областной департамент правопорядка и противодействия коррупции. В случае выявления нарушений чиновника смогут привлечь к дисциплинарной ответственности …
|
17 мая 2017, 11:06
|
Чиновники самарской мэрии отчитались о своих доходах за 2016 год
|
11 мая 2017, 11:37
|
Опрос: две трети россиян сомневаются в правдивости деклараций госчиновников
|
10 мая 2017, 09:05
|
Социологи: Большинство россиян предпочтет работать даже при безбедной жизни
|
28 апреля 2017, 05:17
|
Банк «Образование» остался без лицензии
Центробанк лишил лицензии столичный банк "Образование", представленный филиалами и сетью банкоматов в Самаре и Тольятти.
В сообщении регулятора говорится, что проблемы у кредитного учреждения возникли вследствие крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества активов. В нем кредитовались компании, которые не вели реальной …
|
21 апреля 2017, 11:11
|
Какой самарский банк заработал больше всего в марте?
|
19 апреля 2017, 02:01
|
Российские мобильные операторы начали выдавать микрокредиты
|
11 января 2017, 12:16
|
Крупнейший ипотечный банк посчитал рекордные суммы, сроки и возраст ипотечных заемщиков
|
21 декабря 2016, 04:11