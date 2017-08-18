Росстат: Объем теневых зарплат россиян снизился до минимума с 2011 года Фонд скрытой оплаты труда граждан Российской Федерации в 2016-м составил 25,3% от общего объема оплаты наемных сотрудников. В предыдущий раз он находился ниже этого уровня в 2011 году.

При этом, по словам экспертов, масштабы теневой занятости в прошлом году достигли …