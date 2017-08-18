Реальные располагаемые расходы российских граждан продолжают снижаться, несмотря на небольшую положительную экономическую динамику. Такие выводы сделали эксперты Росстата.
По данным специалистов ведомства, в январе-июле 2017 года реальные располагаемые доходы россиян уменьшились на 1,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. И это при том, что внутренний валовой продукт увеличился на 1,5%, а рост зарплат составил порядка 4,6% в реальном выражении.
Как полагают экономисты, россияне не могут почувствовать на себе выход из рецессии, о котором периодически заявляют власти, из-за совокупности ряда факторов. Речь идет о больших налогах, росте цен, небольших пенсиях и сравнительно низких ценах на нефть.
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