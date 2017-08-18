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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Росстат: Объем теневых зарплат россиян снизился до минимума с 2011 года

Росстат: Объем теневых зарплат россиян снизился до минимума с 2011 года

Фонд скрытой оплаты труда граждан Российской Федерации в 2016-м составил 25,3% от общего объема оплаты наемных сотрудников. В предыдущий раз он находился ниже этого уровня в 2011 году.
При этом, по словам экспертов, масштабы теневой занятости в прошлом году достигли 

15 августа 2017, 11:12
Банки узнают о доходах россиян по форме 2-НДФЛ

Банки узнают о доходах россиян по форме 2-НДФЛ

Уже до конца 2017 года российские банки начнут получать доступ к справкам граждан в форме 2-НДФЛ из налоговой службы. Запуск пилотного проекта согласован Минфином, Федеральной налоговой службой и Министерством связи. По мнению экспертов, это будет способствовать снижению ставок по кредитам. 

31 июля 2017, 11:36
ФНС: Более трехсот россиян отчитались о доходах свыше миллиарда рублей

ФНС: Более трехсот россиян отчитались о доходах свыше миллиарда рублей

С 1 января по 15 мая декларации о доходах более миллиарда рублей подали 324 жителя Российской Федерации. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на информацию Федеральной налоговой службы (ФНС). Еще 425 человек задекларировали доходы от 500 млн до 1 

21 июля 2017, 10:30
Forbes назвал самых состоятельных женщин-чиновников России

Forbes назвал самых состоятельных женщин-чиновников России

Рейтинг российских чиновниц, которые официально представили самые высокие доходы по итогам 2016-го, опубликовал Forbes. При составлении списка эксперты принимали во внимание данные деклараций Госдумы, Совета Федерации, правительства и президентской администрации.
Больше всего в этом перечне чиновниц — депутатов Госдумы, которые 

13 июля 2017, 03:50
Посчитают всех: Росстат оценил расходы на будущую перепись населения в 50 млрд руб

Посчитают всех: Росстат оценил расходы на будущую перепись населения в 50 млрд руб

Очередная Всероссийская перепись населения намечена на 2020 год. Расходы на ее проведение оценили в 50 миллиардов рублей. Такую цифру называют эксперты Росстата.
Как отмечают представители ведомства, предстоящую перепись будут осуществлять с использованием интернета, электронных опросников, планшетов и машиночитаемых документов. Утверждается, 

28 июня 2017, 03:23
Минтруд составил рейтинг самых высоких и низких зарплат россиян

Минтруд составил рейтинг самых высоких и низких зарплат россиян

Эксперты Минтруда представили рейтинг самых высоких и низких зарплат в Российской Федерации. По информации аналитиков министерства, в прошлом году больше всех зарабатывали россияне, задействованные в финансовой сфере, а меньше всех —в сельском хозяйстве.
Если говорить о первом направлении, то средний 

23 мая 2017, 11:20
Россияне начали массово экономить на свадьбах

Россияне начали массово экономить на свадьбах

Россияне начали массово экономить на свадьбах. Число зарегистрированных браков в 2016 году уменьшилось сразу на 15 процентов. Об этом говорят данные Росстата. По мнению экспертов, связывать себя семейными узами сограждане не хотят из-за экономической нестабильности в стране. Это в свою 

13 февраля 2017, 04:57
Международное рейтинговое агентство Moodys предсказывает России еще один год рецессии

Международное рейтинговое агентство Moodys предсказывает России еще один год рецессии

По новым оценкам экспертов, уменьшение ВВП составит от половины процента до полутора. Основные факторы, послужившие основой для прогноза: падение цен на нефть и слабеющий рубль. Восстановление российской экономики, вероятно, начнется после 2016 года. По мнению экспертов, понижение прогнозов отражает и 
31 августа 2015, 04:36
Угроза рецессии стала реальной

Угроза рецессии стала реальной

Экономика России продолжает замедляться. По оценке Росстата, ВВП во II квартале вырос всего на 1,2% к тому же периоду прошлого года, побив антирекорд I квартала, когда темпы роста сократились до 1,6% – исторический минимум, если исключить периоды рецессии, сообщают "Ведомости".

Ранее 

12 августа 2013, 10:56
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