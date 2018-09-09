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«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео
Сегодня, 9 сентября, Самаре исполнилось 432 года. С поздравлением к родному городу и его жителям обратился самарский клуб «Крылья Советов».
На зрелищном видео запечатлены самые известные, знаковые места областной столицы - набережная, площадь Куйбышева, стадион «Самара Арена», а футболисты
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9 сентября 2018, 11:37
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Выборы в Самарской области завершились
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9 сентября 2018, 09:36
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Явка на выборах в Самарской области на 18:00 оценивается в 40%
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9 сентября 2018, 07:09
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Города в отстающих: активнее всего на выборах голосуют жители сельских районов Самарской области
Завершается единый день голосования. В Самарской обасти избирательные участки закроются в 8 часов вечера. Первые предварительные результаты появятся после 21.00. Но уже известно, что активнее всего голосовали в сельских районах области. По явке в ходе выборов губернатора лидируют
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9 сентября 2018, 06:36
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Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг
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9 сентября 2018, 02:38
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Владимир Путин предварительно набрал 75,82% голосов в Самарской области
Избирательная комиссия Самарской области озвучила данные по результатам выборов президента России в регионе. Обработаны все 100% бюллетеней. В итоге, за Владимира Путина проголосовали 75,82% избирателей губернии. Вторым идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,63% голосов. Замыкает тройку лидеров руководитель …
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19 марта 2018, 06:07
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На выборах президента России более 78% самарцев поддержали Владимира Путина
Стали известны первые данные по результатам выборов президента России в Самарской области. По результатам обработки 15% бюллетеней безоговорочное лидерство удерживает действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали 78,74% избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин пока 10,64%, лидер ЛДПР Владимир …
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18 марта 2018, 11:33
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Лечение опухоли мозга у Дмитрия Хворостовского дало первый результат
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16 июля 2015, 03:12
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Самарская область на 92% исполнила все задачи, обозначенные в посланиях президента РФ и губернатора
Из 220 мероприятий в течение 2014 года до конца доведены 202. Результаты этой работы обсуждалась на заседании регионального правительства. Самыми яркими событиями стали пуск станции метро "Алабинская", открытие мостового перехода "Кировский", ввод в эксплуатацию 14 детских садов. Правительство отчиталось и …
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4 марта 2015, 06:58