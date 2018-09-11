Облизбирком рассказал о нарушениях на выборах в Самарской области В воскресенье, 9 сентября, в областной избирательной комиисии рассказали о нарушениях, которые зафиксировали к 15:30. Один из случаев произошел в Октябрьском районе областной столицы,а второй — в Новокуйбышевске.

… - В Октябрьском районе заявитель обратился с требованием выдать еще один бюллетень,