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Дмитрий Азаров побеждает на выборах губернатора Самарской области с 72,65%
В настоящий момент в Самарской области обработали 99,66% бюллетеней, явка составила 48,5%. По Самаре - 36,6%. Активнее всего голосовали жители Хворостянского района, там своих кандидатов поддержали 99,24% избирателей.
Победу в досрочных выборах губернатора одерживает Дмитрий Азаров, он набрал 72,65% …
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10 сентября 2018, 11:17
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Видеокамеры работали во всех избирательных комиссиях в Самарской области
В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области прошли выборы по нескольким избирательным компаниям. Голосование проводилось на 1783 участках. Камерами видеонаблюдения оснастили все 47 территориальных избиркомов и 200 участковых избирательных комиссий на территории одномандатного округа №158. Кроме того, на 321 пункте …
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10 сентября 2018, 08:51
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В роддоме больницы имени Семашко появилась стела с подсветкой
В этом году роддому при больнице имени Семашко исполняется 45 лет. Ежегодно там появляются на свет около 5000 малышей. К юбилею территорию медучреждения начали приводить в порядок. В четверг установили необычную скульптурную композицию «Материнство и детство».
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7 сентября 2018, 10:45
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Облизбирком рассказал о нарушениях на выборах в Самарской области
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9 сентября 2018, 04:15