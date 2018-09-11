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Дмитрий Азаров побеждает на выборах губернатора Самарской области с 72,65%

Дмитрий Азаров побеждает на выборах губернатора Самарской области с 72,65%

В настоящий момент в Самарской области обработали 99,66% бюллетеней, явка составила 48,5%. По  Самаре -  36,6%. Активнее всего голосовали жители Хворостянского района, там своих кандидатов поддержали 99,24% избирателей. 

Победу в досрочных выборах губернатора одерживает Дмитрий Азаров, он набрал 72,65% 
10 сентября 2018, 11:17
Видеокамеры работали во всех избирательных комиссиях в Самарской области

Видеокамеры работали во всех избирательных комиссиях в Самарской области

В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области прошли выборы по  нескольким избирательным компаниям. Голосование проводилось на 1783 участках. Камерами видеонаблюдения оснастили все 47 территориальных избиркомов и 200 участковых избирательных комиссий на территории одномандатного округа №158. Кроме того, на 321 пункте 
10 сентября 2018, 08:51
В роддоме больницы имени Семашко появилась стела с подсветкой

В роддоме больницы имени Семашко появилась стела с подсветкой

В этом году роддому при больнице имени Семашко исполняется 45 лет. Ежегодно там появляются на свет около 5000 малышей. К юбилею территорию медучреждения начали приводить в порядок. В четверг установили необычную скульптурную композицию «Материнство и детство». 
 
 Эта трехсторонняя стела символизирует счастье 
7 сентября 2018, 10:45
Облизбирком рассказал о нарушениях на выборах в Самарской области

Облизбирком рассказал о нарушениях на выборах в Самарской области

В воскресенье, 9 сентября, в областной избирательной комиисии рассказали о нарушениях, которые зафиксировали к 15:30. Один из случаев произошел в Октябрьском районе областной столицы,а второй — в  Новокуйбышевске.
 
- В  Октябрьском районе заявитель обратился с требованием выдать еще один бюллетень, 
9 сентября 2018, 04:15
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