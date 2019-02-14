В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка … Выяснилось, что в массовом ДТП в Автограде, которое случилось 14 февраля, есть пострадавшие. По информации ГИБДД Тольятти, на разных участках Обводного шоссе зафиксировали четыре ДТП, в каждом из них получили механические повреждения от двух до 4 машин. В одной из