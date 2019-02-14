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Материалы по теме:

Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары

Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары

В Самаре новая коммунальная авария, и снова на проспекте Ленина, где два дня назад был поврежден трубопровод. Тогда без тепла остались 24 дома и 2 детских сада. Плюс, в результате разлива горячей воды ожоги различной степени тяжести получили двое мужчин. 
14 февраля 2019, 11:43
Заправщик для ракет

Заправщик для ракет

Сызранский завод «Тяжмаш» приступил к первому этапу сборки металлоконструкций для заправки ракет на космодроме «Восточный» в Амурской области. Речь идет об изготовлении заправочной металлической башни высотой с семнадцатиэтажный дом. Общий вес конструкции - около 60 тонн. Сейчас инженеры «Тяжмаша» смонтировали 
14 февраля 2019, 10:53
Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели

Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели

В Самарскую область пришел снежный шторм, ранее атаковавший европейскую часть России. Снег начал идти в четверг утром и, скорее всего, продлится до конца недели. Во многих городах, в частности, в Москве и в Брянске, уже обновились суточные максимумы по количеству 
14 февраля 2019, 10:14
В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской

В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской

Сварочные работы на месте порыва в центре Самары завершились. Сейчас систему заполняют водой, сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что в районе дома № 34 по Первомайской произошло повреждение на подающем трубопроводе диаметром 373 мм. По резервной схеме 
14 февраля 2019, 09:14
Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которая «рванула» в четверг днем, 14 февраля, на улице Полевой в Самаре не перекладывали 30 лет. Об этом рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Сейчас на месте порыва работают 50 сотрудников «Предприятия тепловых сетей», они используют 11 единиц 
14 февраля 2019, 05:40
В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка

В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка

Выяснилось, что в массовом ДТП в Автограде, которое случилось 14 февраля, есть пострадавшие. По информации ГИБДД Тольятти, на разных участках Обводного шоссе зафиксировали четыре ДТП, в каждом из них получили механические повреждения от двух до 4 машин. В одной из 
14 февраля 2019, 01:57
Массовое ДТП в Тольятти: столкнулись 12 машин

Массовое ДТП в Тольятти: столкнулись 12 машин

В четверг, 14 февраля, на Обводной дороге Тольятти произошла массовая авария - по словам очевидцев столкнулись 12 машин. Сейчас на месте событий работают сотрудники Госавтоинспекции, врачи и спасатели. Как пояснили водители проезжавших мимо авто, со стороны села Тимофеевка возникла пробка. 
14 февраля 2019, 01:30
Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека

Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека

Наезд на пешехода, по словам проходивших мимо граждан, случился около семи часов вечера в районе перекрестка улиц Подшипниковой и Ерошевского в Самаре. Водитель автомобиля с характерным знаком на крыше, сбил на зебре мужчину средних лет.
 
По словам очевидцев, пострадавший 

13 февраля 2019, 07:47
Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре

Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре

Сотрудники самарского управления ГИБДД просят жителей города помочь с поиском виновника ДТП. Все произошло 11 февраля на проспекте Масленникова. Водитель на неизвестном автомобиле ехал по дороге в сторону улицы Скляренко. В районе дома №8 под колесами легковушки оказалась 19-летняя девушка. 

13 февраля 2019, 02:59
В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода

В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода

Во вторник, 12 февраля, в Ставропольском районе под колесами машины оказался пешеход. В 13:00 63-летний водитель ехал на иномарке Hyundai Accent по селу Хрящевка. Он двигался по улице Ленина в направлении Кирова, когда внезапно сбил 68-летнюю женщину. На пострадавшей была 
13 февраля 2019, 11:48
Беспорядки в ИК-5 спровоцировал конфликт между осужденными

Беспорядки в ИК-5 спровоцировал конфликт между осужденными

Во вторник, 12 февраля, в Самаре обсуждают беспорядки в исправительной колонии № 5. По официальной версии, они были спровоцированы конфликтом между заключёнными. Сейчас ситуация в учреждении стабилизировалась, всем пострадавшим оказывают помощь. Напомним, что о ЧП стало известно вечером 8 
12 февраля 2019, 12:16
В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой

В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой

В четверг, 31 января, в Самаре произошло столкновение двух легковушек, а пострадавшим оказался пешеход. В 10:25 62-летний автомобилист с солидным, 35-летним водительским стажем ехал по проспекту Ленина со стороны Полевой на своей Škoda. При развороте он нарушил правила дорожного движения, 
1 февраля 2019, 12:21
В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»

В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»

В понедельник, 28 января, под колеса автобуса попала жительница областной столицы. В 10:00 56-летний водитель автобуса ПАЗ следовал по своему маршруту. Напротив дома № 133 по улице Красноармейской он проехал на красный свет и сбил 65-летнюю женщину, которая пересекала проезжую 
28 января 2019, 08:07
В Самаре автоледи сбила пешехода на «зебре» в историческом центре

В Самаре автоледи сбила пешехода на «зебре» в историческом центре

Во вторник, 8 января, в областной столице под колесами машины оказалась женщина-пешеход. По предварительной информации, в 15:20 21-летняя девушка на иномарке Ford Focus в районе дома № 6 по улице Григория Засекина сбила 52-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по 
9 января 2019, 11:01
В Самаре на «зебре» сбили женщину и двух девочек на Каховской

В Самаре на «зебре» сбили женщину и двух девочек на Каховской

Полицейские выясняют подробности ДТП на улице Каховской в областном центре. Авария произошла в 14:40 в четверг, 3 января. 58-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Ларгус» по улице Каховской в направлении Победы. По предварительным данным регионального ГУ МВД, по пути водитель 
3 января 2019, 08:56
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