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Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары
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14 февраля 2019, 11:43
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Заправщик для ракет
Сызранский завод «Тяжмаш» приступил к первому этапу сборки металлоконструкций для заправки ракет на космодроме «Восточный» в Амурской области. Речь идет об изготовлении заправочной металлической башни высотой с семнадцатиэтажный дом. Общий вес конструкции - около 60 тонн. Сейчас инженеры «Тяжмаша» смонтировали …
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14 февраля 2019, 10:53
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Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели
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14 февраля 2019, 10:14
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В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской
Сварочные работы на месте порыва в центре Самары завершились. Сейчас систему заполняют водой, сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что в районе дома № 34 по Первомайской произошло повреждение на подающем трубопроводе диаметром 373 мм. По резервной схеме …
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14 февраля 2019, 09:14
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Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет
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14 февраля 2019, 05:40
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В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка
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14 февраля 2019, 01:57
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Массовое ДТП в Тольятти: столкнулись 12 машин
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14 февраля 2019, 01:30
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Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека
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13 февраля 2019, 07:47
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Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре
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13 февраля 2019, 02:59
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В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода
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13 февраля 2019, 11:48
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Беспорядки в ИК-5 спровоцировал конфликт между осужденными
Во вторник, 12 февраля, в Самаре обсуждают беспорядки в исправительной колонии № 5. По официальной версии, они были спровоцированы конфликтом между заключёнными. Сейчас ситуация в учреждении стабилизировалась, всем пострадавшим оказывают помощь. Напомним, что о ЧП стало известно вечером 8 …
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12 февраля 2019, 12:16
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В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой
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1 февраля 2019, 12:21
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В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»
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28 января 2019, 08:07
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В Самаре автоледи сбила пешехода на «зебре» в историческом центре
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9 января 2019, 11:01
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В Самаре на «зебре» сбили женщину и двух девочек на Каховской
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3 января 2019, 08:56
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