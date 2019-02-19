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Материалы по теме:

В Самаре начала свою работу международная специализированная выставка-форум «Энергетика»

В Самаре начала свою работу международная специализированная выставка-форум «Энергетика»

Во вторник, 19 февраля, в Самаре открылась 25-ая международная специализированная выставка-форум «Энергетика». Посетители могут ознакомиться с высокотехнологичными разработками, новинками ведущих российских и зарубежных производителей энергетического и электротехнического оборудования, технологиями по его ремонту и модернизации. Выставка будет работать до 21 февраля.
19 февраля 2019, 12:26
1000 жалоб на УК поступило в самарскую Государственную жилищную инспекцию

1000 жалоб на УК поступило в самарскую Государственную жилищную инспекцию

Этой зимой в Государственную жилищную инспекцию по Самарской области поступило свыше 1000 жалоб от жителей на действия или бездействие управляющих компаний. В связи с рекордным количеством осадков, возросло число проблем с протекающими кровлями в многоквартирном жилом фонде. По закону УК 
19 февраля 2019, 12:09
В Самарской области продлили ограничение на трассе М-5

В Самарской области продлили ограничение на трассе М-5

Ограничение движения транспорта на трассах региона продлено. Напомним, что вечером 18 февраля в Самарской области был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, снегопада и нулевой видимости. По информации ФКУ «Приволжуправтодор», на участке с 834 по 1194 км федеральной 
19 февраля 2019, 11:58
В самарском метро появятся четыре новых вагона

В самарском метро появятся четыре новых вагона

В 2019 году для Самарского метрополитена будет закуплено четыре новых вагона. Об этом рассказал во время совещания в мэрии областной столицы руководитель департамента транспорта Сергей Маркин. В планах до 2023 года глобальное обновление подвижного состава. В частности, городские власти рассчитывают 
19 февраля 2019, 11:09
На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой

На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой

Движение на 869 километре федеральной трассы М-5 в Сызранском районе возобновлено. Напомним, что ранее оно было закрыто после ДТП с фурой. Сейчас же последствия авария устранены, сообщили в «Поволжуправтодоре». Водитель грузовика MAN не сумел справиться с управлением, врезался в 
18 февраля 2019, 10:06
В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости

В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости

В понедельник, 18 февраля, в 19:00 было закрыто движение транспорта по автодороге Ташелка - Новая Бинарадка в Ставропольском районе. Как рассказали в минтрансе Самарской области, сделать это пришлось из-за сложных метеоусловий - видимость нулевая. Между тем, закрыта и трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград 
18 февраля 2019, 07:15
В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

В понедельник, 18 февраля, было временно закрыто движение для автотранспорта на 869 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе Самарской области. Ограничение действует с 14:30. Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», спецслужбы устраняют последствия ДТП с участием фуры.
 
18 февраля 2019, 05:17
В Самаре лихач на «восьмерке», удирая от погони, врезался в иномарку и две патрульные машины

В Самаре лихач на «восьмерке», удирая от погони, врезался в иномарку и две патрульные машины

В выходные полицейские догоняли автомобилиста-нарушителя, экстремальная гонка попалась на видео. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить водителя ВАЗ-2108 на улице Гагарина, но он попытался скрыться. На улице Киевской он столкнулся с иномаркой «Рено Логан», а затем, двигаясь задним ходом, наехал на патрульный 
18 февраля 2019, 11:27
«Чайхана» теперь не та. Снег проломил шатер заведения. ВИДЕО

«Чайхана» теперь не та. Снег проломил шатер заведения. ВИДЕО

Известное некогда заведение у рынка «Караван» стало еще одной жертвой обильных снегопадов. Видеоблогер Мокасин TV опубликовал в Youtube запись, сделанную на Московском шоссе.
 
Ресторан не работает, потому, вероятно, пострадавших, к счастью, нет.
 
Ленты новостей в Самаре в эти 
17 февраля 2019, 08:22
В Самаре отремонтируют дорогу у моста на улице Главной

В Самаре отремонтируют дорогу у моста на улице Главной

Хорошая новость для жителей Куйбышевского района и Новокуйбышевска - дорогу около моста на улице Главной обещают отремонтировать. Самарцы пожаловались на огромные пробки, которые возникли на этом участке после Нового года. 
 
- Если до января проезд даже в самую жуткую пробку 
22 января 2019, 01:32
Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки

Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки

Под конец рабочего дня Самару окончательно сковали пробки. В начале седьмого часа вечера сервис «Яндекс.Пробки» оценил загруженность городских дорог в 10 баллов из 10 возможных. «Робот» считает, что передвигаться пешком сейчас будет быстрее.

Напомним, в последние два дня Самару накрыли снегопады. 

26 декабря 2018, 06:16
В Самаре изменили режим светофоров на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова

В Самаре изменили режим светофоров на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова

В понедельник, 24 декабря, на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова изменили режим движения транспорта. Как сообщили представители Автоматической системы управления дорожным движением Самары, светофоры перевели в режим желтого мигания. Причиной называют погодные условия - снегопад и метель. Известно, что 
24 декабря 2018, 12:15
«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт

«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт

В понедельник рано утром, 19 ноября, жители Тольятти рассказали в соцсетях, что в районе улицы Куйбышева перед выездом с кольца образовались две ямы, провалился асфальт. Движение в сторону Самары было перекрыто, возникла большая пробка. Местных жителей информировали о ситуации с 
19 ноября 2018, 10:39
В Самаре перекрывали Московское шоссе из-за утечки горячей воды

В Самаре перекрывали Московское шоссе из-за утечки горячей воды

В Самаре в ночь на четверг, 15 ноября, произошла коммунальная авария на Московском шоссе. На проезжей части по Московскому шоссе от улицы Гастелло до Потапова наблюдалась утечка горячей воды, движение перекрыли на отрезке магистрали от улицы Советской Армии до Авроры. 
15 ноября 2018, 08:48
Новый светофор у гостиницы «Моя» должен появиться в течение двух месяцев

Новый светофор у гостиницы «Моя» должен появиться в течение двух месяцев

Пешеходный светофор на Московском шоссе в районе гостиницы «Моя» смонтируют в течение двух месяцев. На нем будет установлена специальная кнопка, которая позволит сделать переход дороги более организованным.

Интервал ожидания для пешеходов и автомобилистов придётся согласовывать с ГИБДД. Это будет 
15 октября 2018, 12:15
В блогах:

В блогах: "А не ухи ли вы там поели?": как жители Волгаря добираются на "большую землю"

Самарчанка Мария Гуторова показала в "Фейсбуке", как обычно выглядит утро в микрорайоне "Волгарь".

"Сегодня мы выехали пораньше, и пробка была в три ряда, - пишет девушка. - Дорога, по которой едут машины, это и не дорога вовсе, а насыпь. 
5 октября 2018, 08:31
В Тольятти «УАЗ» въехал в автокран и «Фольксваген» (ФОТО)

В Тольятти «УАЗ» въехал в автокран и «Фольксваген» (ФОТО)

В минувший понедельник, 30 июня, на ул. Новозаводской, на территории между предприятиями ОАО "Тольяттиазот" и ОАО "Фосфор", произошло ДТП, сообщает carobka.ru.
Автомобиль «УАЗ» выезжал со стороны завода "Тольяттиазот" и на полном ходу врезался в автокран и машину «Фольксваген», которая была 

2 июля 2014, 11:04
В Самарской области автокран раздавил легковушку, двое погибли (ФОТО)

В Самарской области автокран раздавил легковушку, двое погибли (ФОТО)

Авария произошла 25 апреля около 18:45 на 43 км трассы Самара - Оренбург около поворота на Домашкины Вершины, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.<br /> Двигаясь во встречном направлении, столкнулись автомобиль &laquo;Лада Гранта&raquo; и автокран &laquo;Урал&raquo;. Легковая ехала из Самары в сторону 
28 апреля 2014, 12:03
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