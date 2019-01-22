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В блогах: В Сызрани «котейка» пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить рыбы у рыбаков
В группе «Рыбалка в Сызрани» соцсети "ВКонтакте" поведали про удивительную «котейку», которая пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить свежей рыбы у местных рыбаков. «Покормить котейку на рыбалке - это святое. Не отходя от лунки, свежайшая рыба», - прокомментировал …
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22 января 2019, 04:59
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На пересечении Ташкентской и Стара-Загоры повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм
Появились новые данные о крупной коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры. Как сообщили представители «Предприятия тепловых сетей», сейчас сотрудники компании ведут подготовку к земляным работам на месте повреждения тепломагистрали диаметром 1000 мм.
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22 января 2019, 04:45
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Автобусы едут в объезд из-за аварии на Ташкентской и Стара-Загоре
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22 января 2019, 04:23
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В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре
Настоящий транспортный коллапс возник во вторник в областной столице: из-за порыва теплотрассы на улицах Ташкентской и Стара-Загора встали троллейбусы и трамваи.
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22 января 2019, 03:56
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В Самарской области легковушка сбила двух подростков на «зебре»
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22 января 2019, 03:09
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Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки
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26 декабря 2018, 06:16
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Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской
Прокуратура Промышленного района заинтересовалась состоянием городских трасс. В частности, 29 ноября сотрудники надзорного ведомства во время выездной проверки нашли нарушения закона «О безопасности дорожного движения», ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения …
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4 декабря 2018, 05:26
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«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт
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19 ноября 2018, 10:39
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В Самаре на реконструкцию Московского шоссе потратят 18 млн рублей
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19 октября 2018, 11:15
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В блогах: "А не ухи ли вы там поели?": как жители Волгаря добираются на "большую землю"
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5 октября 2018, 08:31
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На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки
В областной столице изменится схема движения транспорта на Московском шоссе. На участке магистрали в районе Центрального автовокзала постоянно возникают серьезные пробки и заторы, решить проблему попробуют с помощью светофоров.
Как сообщили представители автоматический системы управления дорожным движением (АСУДД), на …
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3 октября 2018, 01:45
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В Самаре ремонт Красноглинского шоссе закончен на 98%
В областной столице на финальной стадии находится ремонт Красноглинского шоссе, которое приводят в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги». Проезжую часть расширили до четырех полос, появились новые тротуары, там заменили и поставили новые остановочные павильоны, нанесли разметку.
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14 сентября 2018, 10:48
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«Идиотизм или злой умысел»: Дмитрий Азаров объявил выговор главе минтранса из-за пробки на Красноглинском шоссе
В воскресенье, 29 июля, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров возмутился в своем микроблоге в Твиттере работами по ремонту Красноглинского шоссе. Ремонт, стартовавший еще в 2017 году, продолжался вечером в воскресенье, что вызвало гигантскую пробку.
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30 июля 2018, 11:24
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