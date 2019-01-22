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Материалы по теме:

В блогах: В Сызрани «котейка» пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить рыбы у рыбаков

В блогах: В Сызрани «котейка» пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить рыбы у рыбаков

В группе «Рыбалка в Сызрани» соцсети "ВКонтакте" поведали про удивительную «котейку», которая пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить свежей рыбы у местных рыбаков. «Покормить котейку на рыбалке - это святое. Не отходя от лунки, свежайшая рыба», - прокомментировал 
22 января 2019, 04:59
На пересечении Ташкентской и Стара-Загоры повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм

На пересечении Ташкентской и Стара-Загоры повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм

Появились новые данные о крупной коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры. Как сообщили представители «Предприятия тепловых сетей», сейчас сотрудники компании ведут подготовку к земляным работам на месте повреждения тепломагистрали диаметром 1000 мм.

- На данный момент место повреждения 
22 января 2019, 04:45
Автобусы едут в объезд из-за аварии на Ташкентской и Стара-Загоре

Автобусы едут в объезд из-за аварии на Ташкентской и Стара-Загоре

Из-за крупной коммунальной аварии в Самаре возникли серьезные проблемы с транспортом. На улицах Ташкентской и Стара-Загора остановлено движение трамваев и троллейбусов. По словам очевидцев, 15-й рынок и все подъезды к нему затоплены, горячая вода идет со стороны улицы Стара-Загора, видимость 
22 января 2019, 04:23
В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре

В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре

Настоящий транспортный коллапс возник во вторник в областной столице: из-за порыва теплотрассы на улицах Ташкентской и Стара-Загора встали троллейбусы и трамваи. 

«На пересечении улиц Ташкентская/Стара-Загора произошел выход горячей воды на поверхность, в связи с чем остановлено движение троллейбусов и трамваев 
22 января 2019, 03:56
В Самарской области легковушка сбила двух подростков на «зебре»

В Самарской области легковушка сбила двух подростков на «зебре»

Рано утром во вторник, 22 января., в селе Красный Яр под колесами машины оказались две девочки-подростка. В 08:05 25-летний водитель ВАЗ 201440 двигался по улице Промысловой во время снегопада. Когда он проезжал нерегулируемый пешеходный переход, то сбил двух девочек 12 
22 января 2019, 03:09
Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки

Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки

Под конец рабочего дня Самару окончательно сковали пробки. В начале седьмого часа вечера сервис «Яндекс.Пробки» оценил загруженность городских дорог в 10 баллов из 10 возможных. «Робот» считает, что передвигаться пешком сейчас будет быстрее.

Напомним, в последние два дня Самару накрыли снегопады. 

26 декабря 2018, 06:16
Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской

Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской

Прокуратура Промышленного района заинтересовалась состоянием городских трасс. В частности, 29 ноября сотрудники надзорного ведомства во время выездной проверки нашли нарушения закона «О безопасности дорожного движения», ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
4 декабря 2018, 05:26
«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт

«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт

В понедельник рано утром, 19 ноября, жители Тольятти рассказали в соцсетях, что в районе улицы Куйбышева перед выездом с кольца образовались две ямы, провалился асфальт. Движение в сторону Самары было перекрыто, возникла большая пробка. Местных жителей информировали о ситуации с 
19 ноября 2018, 10:39
В Самаре на реконструкцию Московского шоссе потратят 18 млн рублей

В Самаре на реконструкцию Московского шоссе потратят 18 млн рублей

В Самаре направят 18 млн рублей на проект масштабной реконструкции Московского шоссе. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Речь идет об участке от улицы Мичурина до выезда из города к федеральной трассе М-5 "Урал". Общий объем работ - почти 20 
19 октября 2018, 11:15
В блогах:

В блогах: "А не ухи ли вы там поели?": как жители Волгаря добираются на "большую землю"

Самарчанка Мария Гуторова показала в "Фейсбуке", как обычно выглядит утро в микрорайоне "Волгарь".

"Сегодня мы выехали пораньше, и пробка была в три ряда, - пишет девушка. - Дорога, по которой едут машины, это и не дорога вовсе, а насыпь. 
5 октября 2018, 08:31
На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки

На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки

В областной столице изменится схема движения транспорта на Московском шоссе. На участке магистрали в районе Центрального автовокзала постоянно возникают серьезные пробки и заторы, решить проблему попробуют с помощью светофоров.

Как сообщили представители автоматический системы управления дорожным движением (АСУДД), на 
3 октября 2018, 01:45
В Самаре ремонт Красноглинского шоссе закончен на 98%

В Самаре ремонт Красноглинского шоссе закончен на 98%

В областной столице на финальной стадии находится ремонт Красноглинского шоссе, которое приводят в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги». Проезжую часть расширили до четырех полос, появились новые тротуары, там заменили и поставили новые остановочные павильоны, нанесли разметку.

- В 
14 сентября 2018, 10:48
«Идиотизм или злой умысел»: Дмитрий Азаров объявил выговор главе минтранса из-за пробки на Красноглинском шоссе

«Идиотизм или злой умысел»: Дмитрий Азаров объявил выговор главе минтранса из-за пробки на Красноглинском шоссе

В воскресенье, 29 июля, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров возмутился в своем микроблоге в Твиттере работами по ремонту Красноглинского шоссе. Ремонт, стартовавший еще в 2017 году, продолжался вечером в воскресенье, что вызвало гигантскую пробку.

«Ремонтные работы в воскресенье вечером, 
30 июля 2018, 11:24
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