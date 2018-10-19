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С комбината «Родник» требуют 7,5 млрд рублей
Продолжает разгораться конфликт вокруг самарского комбината «Родник». Федеральный холдинг «Кристалл-Лефортово» обратился в Арбитражный суд Курской области с иском к заводу на 7,5 млрд рублей. По версии заявителя, именно такая сумма «набежала» за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. Это уже …
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20 октября 2018, 09:15
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Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября
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20 октября 2018, 10:15
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В Самаре открыли Аллею журналистской солидарности
Усаженная каштанами дорога к Софийском собору теперь называется Аллеей журналистской солидарности. Всего участники акции высадили 25 деревьев. Авторы проекта видят в нем сакральный смысл: эти молодые каштаны призваны стать символом защиты для действующих журналистов и дать «Благословенную тень» всем, кто …
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19 октября 2018, 11:45
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В Самаре решают, что делать с вытрезвителями
Общественная комиссия по здравоохранению губернской думы обсуждает судьбу региональных вытрезвителей. В ходе реформы министерства внутренних дел в 2014 году эти заведения вывели из-под его надзора и отдали на откуп субъектам федерации. В Самарской области их перевели на баланс наркологических диспансеров …
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19 октября 2018, 10:20
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В Самаре ремонт Красноглинского шоссе закончен на 98%
В областной столице на финальной стадии находится ремонт Красноглинского шоссе, которое приводят в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги». Проезжую часть расширили до четырех полос, появились новые тротуары, там заменили и поставили новые остановочные павильоны, нанесли разметку.
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14 сентября 2018, 10:48
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«Идиотизм или злой умысел»: Дмитрий Азаров объявил выговор главе минтранса из-за пробки на Красноглинском шоссе
В воскресенье, 29 июля, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров возмутился в своем микроблоге в Твиттере работами по ремонту Красноглинского шоссе. Ремонт, стартовавший еще в 2017 году, продолжался вечером в воскресенье, что вызвало гигантскую пробку.
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30 июля 2018, 11:24
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Стало известно, когда начнется капитальный ремонт Заводского шоссе в Самаре
После 20 июля в областной столице стартует капитальный ремонт Заводского шоссе на отрезке от улицы 22 Партсъезда до улицы Земеца. Привести проезжую часть в порядок решили из-за постоянных жалоб автомобилистов и Госавтоинспекции. Еще одной причиной стала необходимость увеличить пропускную способность …
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6 июля 2018, 03:19
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Самарские дорожники «зажигают»: На Московском шоссе нарисовали «зебру», ведущую в ограждение
В Самаре продолжаются работы по запуску движения в полном объеме на Московское шоссе. Однако не обходится без курьезов. В районе торгового центре «Нота» городские дорожники нарисовали пешеходный переход, который упирается в ограждение, пишет 63.ru
По словам местных жителей, …
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16 сентября 2017, 03:00