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Материалы по теме:

С комбината «Родник» требуют 7,5 млрд рублей

С комбината «Родник» требуют 7,5 млрд рублей

Продолжает разгораться конфликт вокруг самарского комбината «Родник». Федеральный холдинг «Кристалл-Лефортово» обратился в Арбитражный суд Курской области с иском к заводу на 7,5 млрд рублей. По версии заявителя, именно такая сумма «набежала» за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. Это уже 
20 октября 2018, 09:15
Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября

Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября

Отбор на конкурс «Лидеры России» этого года стартовал 10 октября. Напомним, он проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван выявить сильных и современных управленцев. Впервые конкурс прошел в 2017 году. Из 199 тысяч человек, которые подали заявки 
20 октября 2018, 10:15
В Самаре открыли Аллею журналистской солидарности

В Самаре открыли Аллею журналистской солидарности

Усаженная каштанами дорога к Софийском собору теперь называется Аллеей журналистской солидарности. Всего участники акции высадили 25 деревьев. Авторы проекта видят в нем сакральный смысл: эти молодые каштаны призваны стать символом защиты для действующих журналистов и дать «Благословенную тень» всем, кто 
19 октября 2018, 11:45
В Самаре решают, что делать с вытрезвителями

В Самаре решают, что делать с вытрезвителями

Общественная комиссия по здравоохранению губернской думы обсуждает судьбу региональных вытрезвителей. В ходе реформы министерства внутренних дел в 2014 году эти заведения вывели из-под его надзора и отдали на откуп субъектам федерации. В Самарской области их перевели на баланс наркологических диспансеров 
19 октября 2018, 10:20
В Самаре ремонт Красноглинского шоссе закончен на 98%

В Самаре ремонт Красноглинского шоссе закончен на 98%

В областной столице на финальной стадии находится ремонт Красноглинского шоссе, которое приводят в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги». Проезжую часть расширили до четырех полос, появились новые тротуары, там заменили и поставили новые остановочные павильоны, нанесли разметку.

- В 
14 сентября 2018, 10:48
«Идиотизм или злой умысел»: Дмитрий Азаров объявил выговор главе минтранса из-за пробки на Красноглинском шоссе

«Идиотизм или злой умысел»: Дмитрий Азаров объявил выговор главе минтранса из-за пробки на Красноглинском шоссе

В воскресенье, 29 июля, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров возмутился в своем микроблоге в Твиттере работами по ремонту Красноглинского шоссе. Ремонт, стартовавший еще в 2017 году, продолжался вечером в воскресенье, что вызвало гигантскую пробку.

«Ремонтные работы в воскресенье вечером, 
30 июля 2018, 11:24
Стало известно, когда начнется капитальный ремонт Заводского шоссе в Самаре

Стало известно, когда начнется капитальный ремонт Заводского шоссе в Самаре

После 20 июля в областной столице стартует капитальный ремонт Заводского шоссе на отрезке от улицы 22 Партсъезда до улицы Земеца. Привести проезжую часть в порядок решили из-за постоянных жалоб автомобилистов и Госавтоинспекции. Еще одной причиной стала необходимость увеличить пропускную способность 

6 июля 2018, 03:19
Самарские дорожники «зажигают»: На Московском шоссе нарисовали «зебру», ведущую в ограждение

Самарские дорожники «зажигают»: На Московском шоссе нарисовали «зебру», ведущую в ограждение

В Самаре продолжаются работы по запуску движения в полном объеме на Московское шоссе. Однако не обходится без курьезов. В районе торгового центре «Нота» городские дорожники нарисовали пешеходный переход, который упирается в ограждение, пишет 63.ru

По словам местных жителей, 
16 сентября 2017, 03:00
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